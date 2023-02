Sonia Fasulo rappresenta il Molise alla Milano Fashion Week

TERMOLI. Questa volta alza il tiro e all’evento glamour delle giornate milanesi Sonia Fasulo, Influencer e insegnante di digital marketing a livello nazionale, avrà il compito di rappresentare la sua regione: “È un onore per me essere il volto del Molise. Cercherò in tutti i modi di far vedere la mia regione così come la vedo io: estremamente bella in ogni sua sfaccettatura”. L’evento si è tenuto domenica 26 febbraio all’hotel Principe di Savoia a Milano come ciliegina sulla torta della settimana più importante dedicata alla moda. “Ci tengo a ringraziare pubblicamente l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo, il suo commissario straordinario Remo Di Giandomenico che ha firmato la mia nomina, la Regione Molise con l’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno e l’amministrazione comunale di Termoli col sindaco Francesco Roberti e l’assessore Michele Barile che mi hanno accompagnata, passo dopo passo, in questo giorno così importante. Ho fatto del mio meglio, ho cercato di dare una voce ad una regione che ha tutte le caratteristiche per fare molto, sempre.

Dall’enogastronomia, al turismo, alle piccole e medie imprese. Non smetterò mai di credere nelle potenzialità della mia bella regione. E se sono riuscita ad arrivare ad essere notata dalla laboriosa moda milanese lo devo anche all’Istituto Volta che mi ha resa una delle principali insegnanti a livello nazionale di Digital Marketing. Ora punto ad un 2023 strepitoso pieno di soddisfazioni lavorative che svelerò a breve e che riguarderanno anche la mia terra”.

Al rientro a Termoli Sonia incontrerà nuovamente i vertici della Regione per un progetto che la vedrà impegnata su tutto il territorio regionale come promozione e sostegno al turismo del Molise. “È stato emozionante vedere come la moda italiana mi abbia supportata, per questo ringrazio il Mondo delle Donne di Napoli e Fyf Showroom di Rimini/Milano ed Elevate Milano per gli outfit delle serate di incontri milanesi. Il cerchietto e la spilla rappresentano la nostra bella regione e non posso che inchinarmi davanti a questa creazione regalatami da Il Giardino di Carta. Eliana è stata unica. È stato emozionante vedere come all’annuncio della nostra presenza la sala abbia applaudito alla nostra regione. Lo stesso principe Thomas Luigi Mastroianni ha detto che quest’estate verrà a visitare la nostra terra, incantato dal nostro territorio”. Il Molise quindi conquista Milano.