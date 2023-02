Storica pediatra in pensione, «Siamo tutti grati alla dottoressa Cordisco»

TERMOLI. Ha portato all’adolescenza migliaia e migliaia di bambini, dopo 43 anni di onorata carriera da pediatra, la dottoressa Elvira Cordisco va in pensione.

Una professionista che ha visto nascere e crescere generazioni di bambini, termolesi e non. Bambini che, con il tempo sono diventati genitori e in alcuni casi nonni, che hanno scelto le cure amorevoli della Cordisco.

Chi scrive è grato alla dottoressa, perché ha fatto crescere tre figli e due nipotine.

Col suo commiato dal lavoro perdiamo una grande donna, prima che dottoressa, disponibile, umana. A qualsiasi ora fosse contattata, si mostrava sempre disponibile, dispensando consigli e terapie opportune.

Sono tante le mamme che si sentono “smarrite” ora per questo “pensionamento”, perché viene meno un vero punto di riferimento, ma bisogna essere felici per lei e per sua famiglia che potrà godersela in ogni momento.

La dottoressa Cordisco ha iniziato il suo lavoro nel lontano 1980 e, oggi, dopo 43 anni appende il camice al fatidico chiodo.

Grazie dottoressa Elvira, a nome di tutti noi.

Galleria fotografica