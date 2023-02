Centenario di Jacovitti: "Tredici favole da raccontare"

TERMOLI. L'Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli, mercoledì 1° marzo 2023, dalle 9.00 alle 12.30, presso l'Aula Magna, darà inizio alle celebrazioni per il centenario della nascita del grande fumettista Benito Jacovitti, un artista di fama internazionale dai natali termolesi.

Ospite d'eccezione sarà la scrittrice Lucia Spezzano, autrice del libro ”Tredici favole da raccontare”, illustrato dal Maestro Jacovitti.

Il libro, tradotto in spagnolo e in tedesco, è stato adottato in diverse scuole italiane, in particolare, l'edizione spagnola viene pubblicata in Colombia sin dal 2006, in accordo con il locale Ministero della Pubblica Istruzione. L'autrice, nel ricordare ai giovani studenti la grandezza artistica di Jacovitti, narrerà del felice incontro tra le “tredici favole” e le illustrazioni del famoso disegnatore, che tanto ne apprezzò lo stile. In presenza della scrittrice, gli alunni della scuola secondaria di I grado avranno occasione di conoscere le favole e, in uno scambio prezioso di sentimenti e di riflessioni, scopriranno l'immutabilità dell'animo umano e l'mportanza dei valori morali, tanto antichi quanto attuali.