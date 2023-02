Carnevale di Larino, Puchetti raggiante: "edizione memorabile"

LARINO. Quasi 40.000 presenze per questa 48^ edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d’Italia. Una edizione memorabile, una pagina di storia larinese, e una pagina importantissima perché scritta insieme, collaborando senza divisioni, in perfetta sinergia.

Per questo, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Larino ci tengono a ringraziare tutti gli attori coinvolti, a partire dai quattro infaticabili ragazzi di Larinella, già Ala d’Argento 2022, il motore di questa grandiosa macchina che è ormai diventato il nostro Carnevale.

Un ringraziamento doveroso alla struttura comunale, a tutti i dipendenti impegnati alle casse e nei luoghi della cultura, sempre pronti a collaborare con Larinella a qualsiasi ora del giorno.

Un ringraziamento alle altre associazioni, la Pro Loco Larino e Larino nel Cuore, per aver contribuito a vario titolo e in diversi modi alla realizzazione di questa manifestazione.

Un ringraziamento di cuore ai tanti volontari, ai presentatori, ai ventiquattro giurati, alla presidente Carla Di Pardo, e a tutta la cittadinanza di Larino, in maschera e non: è merito di tutti se tutto è proseguito senza intoppi e se questo evento continuerà a crescere negli anni.

Ma il merito è soprattutto di coloro ai quali va il ringraziamento e il plauso più grande: le ragazze e i ragazzi dei gruppi costruttori e coreografici Carnaval, I Gatti Randagi con Modellarte, Officina dell’Arte, Gioventù Frentana, I Selvaggi e I Trebbiatori. Giovani che per mesi e mesi ideano, modellano, saldano, impastano, colorano, ballano, provano e riprovano, si divertono, creano opere d’arte in movimento, solo per il piacere di stare insieme e per regalare ai larinesi e ai tantissimi turisti che raggiungono la nostra città in questi due fine settimana stupore e gioia come solo il Carnevale sa fare. Siete il presente, l’orgoglio e il futuro di Larino.

Complimenti infine ai vincitori del concorso dei carri allegorici di prima e seconda categoria, rispettivamente l’Associazione Carnaval con “Giù la maschera è Carnevale” e il Gruppo I Selvaggi con “Bella da morire”, del concorso dei Gruppi coreografici vinto da I Gatti Randagi con “Figli di Puu…tin” e del concorso delle maschere.

Il Carnevale di Larino tornerà il 10, l’11, il 17 e il 18 febbraio 2024. Non mancate!

Galleria fotografica