"500 alberi nelle scuole", si comincia dalla "Brigida"

TERMOLI. Grazie all’azienda sponsor Sicit Group, leader nell’economia circolare www.sicitgroup.com, e alla collaborazione con Beleafing, i volontari dell’associazione Plastic Free Odv ONLUS piantano un albero nelle scuole italiane e sensibilizzano gli studenti sul grave e crescente pericolo dell’inquinamento da plastica e sull'importanza di salvaguardare l'ambiente.

Numerosissimi gli istituti scolastici che hanno aderito con entusiasmo al progetto su tutto il territorio nazionale: 23, di cui 3 in Molise a Termoli, alle quali se ne aggiungeranno presto altre. Oltre 1.942 giovani di tutte le età in Italia stanno partecipando attivamente agli incontri organizzati negli istituti scolastici dal Team di lavoro sull'importanza del riciclo e del rispetto della natura. Per ricordare l’evento le classi coinvolte metteranno a dimora un albero, che sarà accudito dagli studenti e crescerà insieme a loro. Il 3 marzo2023 alle ore 9 saremo a Termoli, in Molise, per la piantumazione di 5 Lecci nel I.C. Brigida di Termoli, in Via Panama, 27, grazie a Flavia Del Cioppo, Maria De Gaetano, Giuseppe Fabbiano, Mattia Santini, Nadia Punis, Gilda Di Tommaso e Gianni Fumarola volontari di Plastic Free. Saranno presenti 35 classi della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per un totale di 646 studenti. Sul campo a sostenere l’iniziativa, saranno presenti anche il Sindaco Francesco Roberti, l’Assessore dell’Ambiente Rita Colaci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvana Ciciola, Il Comandante delle Guardie Ecologiche regionale e vice nazionale Luca D’Elia insieme ai suoi colleghi e l’Azienda dello smaltimento rifiuti Locale La Rieco Sud Scarl.

L'obiettivo comune che ha unito Beleafing con Diego Pellizzaro ed Emiliano Vettore, Plastic Free con Luca De Gaetano e Sicit Group con Massimo Neresini in questo sfidante progetto contro l'inquinamento e per la difesa del Pianeta è rendere consapevoli le nuove generazioni delle problematiche ambientali da affrontare ora e nel prossimo futuro. “Nel suo intento di guidare le aziende verso la sostenibilità ambientale ed energetica, lo staff di Beleafing ha accolto con entusiasmo il progetto promosso da Plastic Free – sottolinea Diego Pellizzaro, uno dei titolari di Beleafing – ed è stato naturale dunque coinvolgere come partner SICIT Group, che ha mostrato fin da subito forte interesse per l’iniziativa così direttamente legata all’economia circolare. L’obiettivo principale del progetto è infatti quello di responsabilizzare i giovani sulla tutela e la salvaguardia del Pianeta Terra”.

"Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che risponde in pieno agli ideali di sostenibilità ambientale che sono l'essenza stessa dell'attività industriale di Sicit, nata con l'obiettivo di realizzare un modello di economia circolare – afferma Massimo Neresini, Amministratore Delegato di Sicit - Oggi Sicit è un esempio in Italia e nel mondo per la sua capacità di trasformare i residui della concia delle pelli in prodotti green e totalmente biodegradabili per l'agricoltura e l'industria del gesso, riducendo quasi a zero la produzione di rifiuti. Saremo sempre disponibili per iniziative che contribuiscano a diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento" “Abbiamo abbracciato di slancio questo progetto con Beleafing e Sicit - afferma Riccardo Mancin, coordinatore nazionale Plastic Free - poiché crediamo fermamente nell'importanza del messaggio che trasmette alle nuove generazioni e alla collettività. Piantare un albero e farlo insieme agli studenti rappresenta un valore aggiunto, il completamento e il rafforzamento di un percorso di sensibilizzazione nelle scuole che portiamo avanti con immenso piacere in tutta Italia e con grandi risultati."

BeLeafing e SICIT Group, in collaborazione con l’associazione Plastic Free Odv Onlus organizzano il Progetto “500 alberi per 500 scuole”, una forte iniziativa di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che cerca di mettere al centro l’importanza degli alberi tramite eventi di piantumazione presso gli Istituti Scolastici. Dal punto di vista operativo sarà dato tempo da metà Novembre 2022 fino a Febbraio 2023 ai vari circoli Plastic Free locali di organizzare l’iniziativa con conseguente realizzazione degli eventi presso le scuole. Ad ogni evento verranno donati uno o più alberi per una piantumazione simbolica da fare con studenti ed insegnanti. Lo scopo del progetto è di donare 1 o più alberi per ogni scuola sensibilizzata che ne faccia richiesta, fino ad un massimo di 500 scuole partecipanti in tutta Italia. L’evento nelle scuole non avrà il solo scopo di mettere a dimora un albero, ma anche e soprattutto quello di sensibilizzare più studenti possibile sulle tematiche ambientali con una presentazione dedicata, trasformando gli Istituti Scolastici in ambienti Plastic Free: coinvolgere le varie classi, dalla scuola elementare a quella superiore, con programmi educativi e con azioni pratiche per percepire l’importanza del rispetto verso il Pianeta. Dall’inizio del progetto - 21 Novembre 2022 - sono stati sensibilizzati 1.942 studenti in 23 istituti scolastici in 8 Regioni Italiane. Gli alberi richiesti finora sono più di 400 e appartengono in prevalenza alla flora autoctona regionale e quindi adatta alle condizioni climatiche e ambientali di ogni area geografica interessata.