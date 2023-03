Back to school, filo diretto degli studenti con Bruxelles

LARINO. Back to school è l’iniziativa promossa dal Parlamento europeo per avvicinare i giovani alle Istituzioni europee, grazie alla partecipazione presso le scuole di funzionari che tornano nei territori di provenienza, per parlare d’Europa con le ragazze ed i ragazzi.

Gli studenti del Liceo F. D’Ovidio - Omnicomprensivo Magliano di Larino – martedì 28 febbraio hanno incontrato Gianfranco Farinaccio, della Direzione Generale delle Infrastrutture e Logistica del Parlamento Europeo a Bruxelles. Il suo percorso di studi e la formazione universitaria, l’esperienza professionale come ingegnere, prima in Italia e dal 2014 a Bruxelles, la sua testimonianza hanno offerto agli studenti la possibilità di dare un “volto” alle Istituzioni europee e, quindi, di confrontarsi con un funzionario europeo nel corso di una conversazione informale e diretta.

Esempi pratici e concreti hanno reso interessante e partecipato il dialogo, grazie anche all’intervento di Carmela Basile dell’Ufficio Europe Direct Molise e dei docenti presenti. Si è parlato della struttura istituzionale dell’Unione europea, dal Consiglio d’Europa, alla Commissione, al Parlamento e della politica di coesione dell’Ue, impegnata a ridurre le disuguaglianze tra le diverse aree dell’Unione. Cospicui fondi europei giungono agli stati membri e alle regioni che direttamente li gestiscono e, quindi, è necessario che anche gli Enti locali abbiano competenze adeguate, per spendere tali risorse a vantaggio dei territori.

E’ stato ricordato il ruolo strategico della Commissione nel corso della emergenza pandemica per l'acquisto dei vaccini, l’impegno per l’ambiente con il Green Deal, l'importanza del Programma Erasmus+ per gli studenti che si aprono ad esperienze di studio presso Università europee o realizzano mobilità nei paesi dell’UE in partenariato con altri istituti scolastici. La responsabile di Plesso, prof.ssa Bellastella, ha valorizzato l’apertura dell’omnicomprensivo Magliano alla dimensione europea con la partecipazione alle azioni KA1 e KA2 di diverse classi impegnate nelle mobilità in Bulgaria, Germania, Spagna e Malta. Back to school è stata anche l’occasione per il collegamento da remoto di una ex studentessa del Liceo F. D’Ovidio: Isabella Maselli è tornata virtualmente nella sua scuola, per raccontare il percorso che l’ha condotta a completare i suoi studi presso l’Università Friedrich-Schiller di Jena in Turingia, Germania. L’entusiasmo e l’incoraggiamento espresso agli studenti del D’Ovidio che tra qualche anno potranno intraprendere analoghe esperienze, grazie al Programma Erasmus, ha reso l’Europa ancora più vicina alla realtà dei giovani.

