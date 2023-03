“13 Favole da raccontare”: l'incontro con le creazioni di Benito Jacovitti

TERMOLI. Pronti, partenza, via. Come annunciato, partita questa mattina la serie di eventi celebrativi per il centenario della nascita del geniale fumettista dai natali termolesi, Benito Jacovitti.

Protagonista della “prima” è stata l’autrice Lucia Spezzano, scrittrice di origini calabresi, nata ad Acri, poi trasferitasi a Varese, è diventata molto conosciuta nell’ambiente della narrativa per i più piccoli.

Col suo libro “13 Favole da raccontare”, illustrate e impreziosite proprio dai disegni di Benito Jacovitti, ha catturato l’attenzione degli scolari.

«Questo mi ha dato notevole fiducia, tanto da proporre – afferma Lucia Spezzano - al grande fumettista Jacovitti di illustrarlo. Fortunatamente il libro è piaciuto molto sia a lui che alla moglie e così ha accettato di illustrarlo con tredici originali disegni, una per ogni favola, oltre alla copertina».

Il libro, tradotto in spagnolo e in tedesco, è stato adottato in diverse scuole italiane, in particolare, l'edizione spagnola viene pubblicata in Colombia sin dal 2006, in accordo con il locale Ministero della Pubblica Istruzione.

L'autrice, nel ricordare ai giovani studenti la grandezza artistica di Jacovitti, ha narrato del felice incontro tra le “tredici favole” e le illustrazioni del famoso disegnatore, che tanto ne apprezzò lo stile. In presenza della scrittrice, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l'occasione di conoscere le favole e, in uno scambio prezioso di sentimenti e di riflessioni, scoperto l'immutabilità dell'animo umano e l'importanza dei valori morali, tanto antichi quanto attuali.

