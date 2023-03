Unione cuochi Molise, Massimo Talia riconfermato presidente

CAMPOBASSO. Nuove cariche per l’Unione Cuochi Regione Molise. Il 28 febbraio 2023 in occasione dell’assemblea regionale, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che ha riconfermato come presidente Massimo Talia. Sono stati eletti anche i consigli direttivi delle due associazioni provinciali: rispettivamente per la provincia di Campobasso è nominato presidente il neo candidato Matteo Miucci, per la provincia di Isernia è stato riconfermato il presidente Giovanni Colarusso.

Gli auguri più sentiti di un proficuo lavoro da tutta l’Unione Cuochi Molise e i suoi associati e un ringraziamento particolare al presidente Pietro Roberto Montone per la sua graditissima presenza.

Galleria fotografica