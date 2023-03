“Come ho vissuto la pandemia da Covid", torna il concorso scolastico

TERMOLI. L’associazione Aps Salam di Termoli, in collaborazione con Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso e con il Comune di Termoli, con la condivisione dell’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, indice la seconda edizione del concorso “Come ho vissuto la pandemia da Covid-19”. Il concorso si rivolge agli studenti molisani delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado ed è stato ideato a seguito istituzione formale della Giornata nazionale delle vittime della pandemia da coronavirus, che ricorrerà il 18 marzo di ogni anno a partire dal 2021.

I racconti dei partecipanti (singoli o gruppi classe) daranno voce e visibilità alla resilienza che ognuno di noi, grande o piccolo, ha mostrato in quei momenti particolari. L’edizione di quest’anno poi si arricchisce di una ulteriore finalità rispetto a quella precedente (anno 2022): raccogliere anche i racconti di come stiamo vivendo la ripresa in un momento in cui il Covid sembra essere sotto controllo.

È possibile scegliere indifferentemente una delle due tematiche.

Gli elaborati da presentare per partecipare al concorso sono di 4 tipologie: disegno, elaborato scritto, poesia, video. I premi in palio consistono in un buono di 50 euro (per lo studente singolo) da utilizzare in una libreria indicata dagli organizzatori e in un buono di 100 euro per il gruppo classe da utilizzare allo stesso modo. Il concorso scade l’8 marzo 2023 alle ore 24. La cerimonia finale di premiazione è prevista nella giornata del 17 marzo a Campobasso a partire dalle ore 9,30 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, in via Milano.