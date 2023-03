La mostra d’arte di Benito Jacovitti sbarca nel quartiere Sant’Alfonso

TERMOLI. In occasione del centenario dalla nascita del fumettista Benito Jacovitti, anche il comitato Sant’Alfonso inaugurerà nei prossimi giorni una settimana di eventi nella sala teatro della chiesa del Crocifisso.

La stessa aprirà al pubblico lunedì 6 marzo e si concluderà domenica 12 marzo. Ci sarà la possibilità di visitare la sala allestita dalle opere del fumettista tutti i giorni dalle 17 alle 20.

Come ci ha comunicato il presidente Gianfranco Cannarsa: “Saranno tanti gli ospiti presenti nella settimana. Cominceremo con il cabarettista e attore Gianfranco Phino che aprirà l’evento e l’11 marzo ci saranno come ospiti Silvia Jacovitti e Luca Salvagno. Ringrazio a nome del comitato di quartiere il parroco della chiesa del Crocifisso, don Elio Moretti per la disponibilità e l’ospitalità e Domenico D’Onofrio ideatore della mostra d’arte. Vi aspettiamo numerosi!”

