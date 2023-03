Drammi di migranti e bambini, la storia del piccolo Alan Kurdi

Il Signor Conchiglia: l'intervista allo scrittore Gianluca Caporaso

TERMOLI. Ospite presso il Sottovento, Porto turistico Marina di San Pietro, Gianluca Caporaso per la presentazione del suo nuovo libro “Il Signor Conchiglia”. L’evento è stato organizzato dall’associazione “La casa del Libro” di Termoli diretta da Daniela Battista, con il coordinamento del progetto a cura del professor Lucio Cassone.

A settembre 2022 è uscito “Il Signor Conchiglia”, un racconto lungo sulle vicende di un bambino che sogna di arrivare dall’altro lato del mare. Un libro la cui narrazione fantastica è dedicata alla memoria di Alan Kurdi. Edito dalla Salani editore e illustrato da Francesca Tomai, il libro a un mese dall’uscita ha esaurito la sua prima tiratura. Una favola tratta da un fatto tragico realmente accaduto, Alan Kurdi aveva solo tre anni, il bambino che stava cercando di fuggire con la sua famiglia dalle violenze della guerra civile siriana e dell'Isis.





Aveva solo tre anni il 2 settembre di cinque anni fa quando è stato fotografato riverso e senza vita sulla spiaggia di Bodrum, una delle località turistiche più famose della Turchia. Lo scatto della giornalista turca Nilüfer Demir si diffuse rapidamente in tutto il mondo. E diventò il simbolo del fallimento dell'Europa nella gestione dei flussi migratori in quell'estate del 2015 affollata di sbarchi e di Paesi che si rimpallavano l'accoglienza dei rifugiati.

La famiglia di Alan aveva tentato il viaggio via mare dopo il rifiuto del Canada di accoglierli. Un viaggio durato solo cinque minuti. Gianluca Caporaso ha scritto questa storia sapendo di rivolgersi ad un pubblico di ragazzini e quindi ha dovuto usare un linguaggio non invasivo e adeguato ad un pubblico di quell’età. Ma è altresì dedicato anche ad un pubblico adulto, perché si possa riflettere, su delle situazioni che si ripresentano sempre, come il naufragio di questi giorni sulle coste ioniche calabresi.

