"Gocce", il corto contro la violenza sulle donne arriva a Portocannone

PORTOCANNONE. «Siamo lieti di invitarvi all’evento che si terrà oggi, sabato 4 marzo dalle 18:30 a Portocannone presso la Sala Consiliare.

La proiezione del film breve "Gocce" del regista molisano Simone D’Angelo, prodotto dalla Kairos nel 2021 in partenariato, tra gli altri, con l’Associazione Italiana di Turismo Enogastronomico e con l’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, affronta il tema della promozione dell'empowerment e del contrasto della violenza sulle donne attraverso l'“Olivo-cultura sociale”, approccio di intervento sociale ideato e promosso dalla Kairos in Italia, nato da un progetto di agricoltura sociale realizzato nell’estate del 2019, insieme a cinque donne utenti del centro antiviolenza del Molise, per l’inserimento socio-lavorativo, il progetto A.S.P.Em. (Agricoltura Sociale per la Promozione di Empowerment in donne vittime di violenza).

A seguire la conferenza su violenza di genere. Introdurrà il Sindaco Francesco Gallo e interverranno Simone D'Angelo, Desirèe Mancinone e Nicola Malorni». L‘amministrazione comunale.

Galleria fotografica