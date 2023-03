«Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore», volontari a Madonna Grande

CAMPOMARINO. In occasione della Festa della Donna, torna in piazza Gardensia: l’unione di due fiori, la gardenia e l’ortensia, a sostegno dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e dei suoi volontari. Una scelta simbolica per rappresentare il legame tra le donne e la sclerosi multipla: la malattia colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

L’appuntamento a Campomarino è per la mattina di domenica 5 marzo in piazza Madonna Grande. L'iniziativa mira a sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con Sclerosi multipla e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla.

«Grazie per aver scelto di stare al nostro fianco, perché insieme possiamo fare la differenza!», il ringraziamento "preventivo" per chi si prodigherà nel dare una mano.