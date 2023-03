«Siamo tante a lottare contro gli stereotipi, quindi non disperdiamo le nostre energie»

TERMOLI. In vista della ricorrenza della Giornata internazionale della festa della donna dell'otto marzo, la coordinatrice del Molise Maria Concetta Vitale ha organizzato, ieri domenica 5 marzo, presso i locali della Cisl di Termoli un momento di riflessione per promuovere, con il coinvolgimento della Fnp, della Cisl e le sue associazioni sociali, le pari opportunità e per ricercare il riequilibrio di genere nelle relazioni, nel lavoro e nel contesto storico attuale.

«Una bellissima partecipazione molto sentita- ha raccontato Maria Concetta Vitale- Il messaggio fra le donne adulte e il concetto di fare festa deve anche essere un monito, un insegnamento, un aiuto per tante donne che quotidianamente, sono vittime di violenze di discriminazioni, ma anche più semplicemente per tutte coloro che sanno di dover sempre iniziare da una salita rispetto agli uomini. Siamo tante a lottare contro gli stereotipi, quindi non disperdiamo le nostre energie, diamoci un obiettivo comune e concreto da perseguire tutte insieme.

La festa della donna può essere un trampolino per una serie di iniziative che riguardano noi, i nostri problemi e le nostre speranze tutti i giorni. Si può trascorrere una serata divertente senza dimenticare di fare il punto sulla situazione femminile che ci riguarda ragionando, pensando, protestando e progettando insieme. La donna si fa grande, diventa parte integrante della terra e dell'universo, come essere che sa distinguersi per i suoi molteplici talenti. Auguri a tutte le donne».

