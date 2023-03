Verso la Carrese di Ururi, aperta la sede dell'associazione femminile dei Giovanotti

URURI. Inaugurata ieri la nuova sede dell’associazione femminile del carro dei giovanotti di Ururi nella centralissima via Provinciale. Un nutrito gruppo di donne appassionate che si occuperanno di tutte le pratiche l’organizzazione di feste, ma in primis la vestizione del carro per la benedizione del 2 maggio. Una pratica molto delicata che richiede un lavoro particolare perché, durante la benedizione del giorno prima, i carri devono essere addobbati a festa con drappeggi e quant’altro per esaltarne i colori e la bellezza!

Il parroco, don Michele Di Legge, ha benedetto la nuova sede e, poco dopo, è arrivata l’amministrazione comunale capitanata dalla sindaca Laura Greco a fare gli auguri!

La sindaca, in un breve discorso, ha annunciato che la fase preparatoria dei carri è iniziata lo scorso 3 marzo, a due mesi esatti dalla Carrese, con un incontro in prefettura si è discusso della manifestazione carristica e dell’attenzione al rispetto del disciplinare.

Ora, le donne dell’associazione femminile del carro dei Giovanotti sono già al lavoro in vista del 3 maggio.