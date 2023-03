“Prevenzione femminile tra corpo e mente: come governare la paura dei controlli”

TERMOLI. Quale migliore occasione della Festa della Donna per parlare di prevenzione femminile in un’ottica diversa?

Il prossimo 8 marzo la collaborazione tra C.S.A.In. Molise e Lilt propone un incontro al Sottovento, presso il porto turistico di Termoli, per parlare di “Prevenzione femminile tra corpo e mente: come governare la paura dei controlli”.

Lo CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dal Cip, è entrato a far parte del Forum del Terzo Settore ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero. Per questo è nata la collaborazione con la Lilt al fine di promuovere le buone pratiche e i corretti stili di vita, anche in una fase delicata come quella del post pandemia.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo la dottoressa Marianna D’Aulerio, psicologa consulente dell’Associazione Lilt Campobasso, ci condurrà in un percorso per capire cosa rende difficile aderire agli screening oncologici.

L’incontro si svolgerà in due parti. Una prima parte informativa dove interverranno Gianna Picciano, coordinatrice del Consultorio Familiare Asrem Campobasso-Bojano, Giuliana Maria, responsabile del Consultorio Familiare Asrem Termoli, Michele Colitti, coordinatore del piano regionale di prevenzione Molise 2020-2025.

Nella seconda parte, invece, sarà servito del tè con biscotti per confrontarsi e dare spazio alle esperienze personali con sensazioni, paure e dubbi, ma anche alle domande dei presenti.