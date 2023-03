"Un abbraccio che dura nel tempo", Termoli celebra il 40ennale della visita di Papa Wojtyla

TERMOLI. È una data importante quella che sta per arrivare. Una data che è rimasta impressa nei cuori e nella mente dei tanti molisani, specialmente basso molisani e termolesi.

Era il 19 marzo del 1983, quaranta anni fa, quando Papa Giovanni Paolo II arrivò a Termoli.

Dopo essersi recato in Abruzzo nella mattinata, in elicottero lasciò San Salvo ed atterrò sul piazzale del porto di Termoli dove ad attenderlo c'erano il vescovo, monsignor Cosmo Francesco Ruppi, e il sindaco dell'epoca Remo Di Giandomenico. Dopo gli scambi di benvenuto Giovanni Paolo II venne accompagnato in Cattedrale per pregare sulla tomba di San Timoteo e successivamente, attraversando le vie principali di Termoli, raggiunse la nuova piazza realizzata per l'occasione e che poi prenderà il suo nome. Qui celebrò la Santa Messa tra una immensa folla giunta da tutto il Molise e dalle regioni limitrofe. Terminata la messa il Papa tornò sul piazzale del porto dove con l'elicottero raggiunse l'aeroporto di Pescara e qui, con un aereo DC9 dell'Alitalia, tornò a Roma lasciando in tutti i presenti un ricordo indelebile.

Termoli si appresta a vivere questo ricordo così speciale con una settimana di eventi che richiamano l’urgenza di un patto educativo.

Il 19 marzo alle ore 10:30 si inizia con una Santa messa presieduta da Sua Eccellenza monsignor Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di San Timoteo, già segretario della congregazione per l’educazione cattolica, presso la Cattedrale. Sempre domenica 19 alle ore 18:30 al cinema Sant’Antonio, sua eccellenza Vincenzo Zani parlerà de “Il patto educativo globale lanciato da papa Francesco”.

Lunedì 20 marzo, alle ore 18:30, presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo, ci sarà il “Patto educativo e luoghi d’aggregazione (società sportive e volontariato)” con Daniele Pasquini del pontificio consiglio per la cultura e Angelo De Marcellis, dirigente centro sportivo italiano.

Martedì 21 marzo, al cinema Oddo, alle ore 18:30 il professore Massimiliano Padula parlerà di “Patto educativo e social media”.

Il “patto educativo e famiglia” verrà discusso da padre Marco Vianelli, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale per la famiglia, nella parrocchia di San Francesco mercoledì 22 marzo alle ore 18:30.

Don Alessandro Bonetti, vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Verona, interverrà presso la parrocchia Sacro Cuore sul tema “Patto educativo e comunità cristiana”, giovedì 23 marzo alle 18:30.

Venerdì 24 marzo, presso la parrocchia Santa Maria degli Angeli, il professor Ezio Aceti interverrà sul “Patto educativo e scuola”, alle ore 18:30.

Mentre sabato 25 marzo alle ore 18:30, nella parrocchia santi Pietro e Paolo, don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, suor Veronica Donatello, responsabile Cei per la pastorale delle persone con disabilità e il dottor Ercole D’Annunzio, terranno il convegno con le famiglie di persone diversamente abili dal titolo “I fragili al centro del patto educativo”.

Domenica 26 alle 9:30 ci sarà la benedizione e la posa della prima pietra del Villaggio Laudato Sì (dopo di noi) in via Sant’Elena, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re decano del collegio cardinalizio. A seguire, alle ore 11 la santissima messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re nella chiesa di San Timoteo. Al termine della messa, presso la sala consiliare del comune verrà sottoscritto il patto educativo adeguato alla nostra realtà.

“Un abbraccio che dura nel tempo”. Quell’abbraccio che papa Giovanni ha saputo donare ai cittadini molisani e che tanti ricordano ancora.