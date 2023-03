Emporio "Ti senghè", la Quaresima della solidarietà

TERMOLI. La Caritas diocesana di Termoli – Larino propone anche per la Quaresima, così come fatto in Avvento, una giornata di apertura straordinaria dell’emporio solidale “Ti senghè”, opera segno della diocesi in cui le persone in stato di difficoltà socio – economica possono fare la spesa attraverso una tessera punti erogata dal Centro di Ascolto.

Il 12 marzo, infatti, l’emporio sarà aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 nella sua sede di via Alfano 5 a Termoli per accogliere quanti vorranno visitarlo per saperne qualcosa in più e donare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa.

In particolar modo, sono utili per l’emporio in questo periodo: colombe e uova di Pasqua, latte a lunga conservazione, tonno, carne in scatola, olio, aceto, merendine, succhi di frutta detersivi da bucato e per l’igiene della casa.

“Gli open day – affermano Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana – sono occasioni di incontro con la cittadinanza in cui tocchiamo con mano la generosità di tanti e la cura della comunità per i più poveri. Sono inoltre occasione di dialogo e di confronto con chi vuole approfondire la conoscenza di questa realtà”.