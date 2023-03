"Essere Donna", l'esperienza missionaria di suor Elvira alla Schweitzer

TERMOLI. Incontro di pregio presso l’istituto comprensivo Schweitzer di Termoli, lunedì mattina, in viale Trieste, nell’aula Rosella Schiavone, ex insegnante venuta a mancare troppo presto, una donna che ha speso tutto il suo tempo all’insegnamento e alla scuola, e alla quale la scuola stessa e la Fidapa, hanno voluto dedicare l’Aula. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna (8 marzo) sinergia scuola-associazione-Istituzione, tutti insieme per parlare della donna e della sua condizione nel 21esimo secolo. Coinvolte nell’evento scolastico “Essere Donna” tutte le classi terze. L’evento è stato curato dalla docente Carla Di Pardo, approvato dalla dirigente Marina Crema, per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Ospiti la scrittrice e giornalista Antonella Salvatore, che ha parlato della sua amicizia e vicinanza a suor Elvira Tutolo, missionaria in Africa, e di come e perché è nato il suo libro “L’Africa nel cuore” scritto dopo aver ascoltato le testimonianze dirette di suor Elvira, in Africa da oltre 30 anni. Dopo i saluti istituzionali da parte della dirigente Marina Crema, parola alla presidente della Fidapa di Termoli Esmeralda Pettine e all’assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, Silvana Ciciola. Sul concetto de “Il nostro futuro”, la parola è passata alla past presidente della Fidapa Angela Rusciano che dopo i saluti, si è calata nel ruolo di relatrice, dialogando con l’autrice, ponendo domande, ma anche in un confronto, ricordando quanto siano importanti donne come suor Elvira, che attraverso l’amore, prova ogni giorno a sconfigge le paure, aiuta il prossimo, i bambini e le donne in un paese dimenticato da tutti, il Centro dell’Africa, portando il sorriso dove c’è l’assoluta miseria e l’ignoranza più totale, dove purtroppo la fame la guerra e la morte sono onnipresenti. Grazie alla scrittrice Antonella Salvatore, e alla sorella di suor Elvira, presente in Aula, gli alunni e i presenti hanno potuto vedere una video intervista sulla storia di suor Elvira ed apprendere quanto ella faccia direttamente, sacrificando tutta sé stessa, affetti e addirittura la sua incolumità personale.

Partnership dell’evento scolastico la sezione Fidapa di Termoli. Molti i momenti emozionanti, e una grande sorpresa finale, suor Elvira in collegamento telefonico direttamente dall’Africa, ha voluto ringraziare tutti e mandare messaggi importanti agli alunni, uno tra tanti di non farsi mai scivolare di dosso, le cose, di non fare come gli “impermeabili” le emozioni e le riflessioni che possono venire durante e dopo incontri formativi come questo di oggi, devono penetrare dentro di loro, devono vendere gli impermeabili e provare a farsi penetrare dalle emozioni. Infine, gli alunni della classe 3^ A hanno presentato ciò che hanno realizzato, un elaborato grafico artistico in digitale, sulle donne nell’arte, hanno ricercato 20 artiste a partire dal 1600 con Artemisia Gentileschi, passando per Frida, Gina Pane, Abramovic, Maria Lai, Marisa Merz, e tante altre, raccontando il loro lavoro e celebrandole leggendo delle loro citazioni, che le hanno contraddistinte, in un mondo ancora troppo maschilista.