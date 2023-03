«Dedicato alle donne valorose che si oppongono ad ogni forma di sopruso»

GUGLIONESI. «Anche quest’anno si torna a celebrare la festa della donna, ovvero la Giornata internazionale dei diritti delle donne, evento che ogni 8 marzo vuole riportare l’attenzione sulle donne, i diritti delle donne, la parità di genere e tutti quei temi che, ancora oggi, sono tanto caldi quanto irrisolti». Lo sottolinea il circolo Pd di Guglionesi.

«Fare gli auguri a una Donna oggi, diventa un significato molto Importante, oggi il tema che riguarda le Donne, deve essere un momento di riflessione per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e lo sono ancora, in tutte le parti del mondo. Purtroppo, le differenze di genere sul mercato del lavoro, oltre ad essere penalizzanti, si riflettono anche sulle pensioni, che per le donne sono più basse. È l’effetto di carriere più brevi e stipendi inferiori a quelli degli uomini. La causa di questa disparità risiede, in massima parte, nei comportamenti nel mercato del lavoro. In Italia, in particolare, rispetto agli uomini, lavora un numero inferiore di donne.

Ancora tante donne trovano ostacoli nel rivelare le proprie capacità, sono minacciate da condizioni di povertà, schiacciate da forme di violenza. L’elezione della nuova segretaria del Pd, a cui auguriamo buon lavoro, è un segnale positivo e uno stimolo per continuare a combattere le disuguaglianze e le ingiustizie attraverso la garanzia di accesso ai diritti e alle pari opportunità. Quest’anno il nostro pensiero e nostra vicinanza va alle madri di Crotone. Le madri che sono morte abbracciate ai loro figli nel tentativo di salvarli, le madri che li hanno abbracciati quando il mare li ha restituiti loro senza vita. Dedichiamo questo 8marzo alle donne ucraine: a chi è rimasta, a chi fugge dai bombardamenti e a chi in Italia si sta adoperando con l’invio di aiuti e l’accoglienza di chi arriva.

Questo 8 marzo lo dedichiamo alle donne valorose che si oppongono ad ogni forma di sopruso, che resistono, lottano e non si arrendono».