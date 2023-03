L'arte di Jacovitti dà lustro al quartiere Sant'Alfonso

100 anni di Jacovitti: la mostra al quartiere Sant'Alfonso, parla il sindaco Roberti

TERMOLI. La mostra d’arte nei locali della chiesa di Gesù Crocifisso omaggia il geniale fumettista nato a Termoli 100 anni fa (domani la ricorrenza) Benito Jacovitti.

Anche il quartiere Sant’Alfonso ha deciso di rendergli omaggio, proprio in occasione del centenario dalla nascita dell’artista, avvenuta il 9 marzo 1923. Un momento importantissimo per il quartiere e per il comitato, che puntano a eventi del genere come fattore di crescita.





Soddisfatto il presidente Gianfranco Cannarsa, che insieme al vice Armando Carotenuto ha curato tutti i dettagli dell’evento e organizzato assieme a Domenico D’Onofrio questa mostra d’arte volta alla memoria e al ricordo del padre di Cocco Bill. Vernissage lunedì pomeriggio nei locali della chiesa del Crocifisso.





Presenti in occasione dell’inaugurazione anche Gianfranco Phino, attore e cabarettista, ma anche tanti altri artisti: Carla Di Pardo, Ylenia Paladino con due studentesse Lara Lattanzio e Naomi Raschia del Liceo artistico Pantini- Pudente di Vasto, assieme ad altre due allieve Sara Corizzo e Brigida Casolino. Presenti anche Antonio Sarchione, Domenico e Giuseppe La Porta, Michela Colorito, Emily Pizzi e Mara Pagano, la figlia di Vito Pagano fondatore nei novanta proprio con Domenico D’Onofrio dell’associazione Jacovitti. Sono state esposte tutte le opere di questi artisti che hanno arricchito la mostra d’arte.





Un profumo d’incenso ha inebriato tutto l’auditorium e ha creato un’atmosfera davvero accogliente e calorosa. Un nutrito pubblico si è riversato ed ha apprezzato i lavori esposti dei tanti artisti locali che con il loro talento hanno coadiuvato, sostenuto e onorato la memoria di uno dei più importanti fumettisti del Novecento.





Nel teatro sono state esposte anche le opere di Agostino Senese, l’artista che si occupa delle “Stone balance”, ossia delle pietre in equilibrio e che regala spesso capolavori sulla spiaggia e momenti emozionanti.

In apertura anche l’esibizione di Luca Mastrogiuseppe e Nicola Caravatta che hanno suonato rispettivamente il flauto e il tamburo armeno regalando un momento magico agli spettatori presenti. Le luci soffuse hanno accompagnato anche un’esibizione di musica e spettacolo.

Presente anche don Elio Moretti, parroco della chiesa del Crocifisso che ospiterà la mostra d’arte. Perché quella inaugurata nel quartiere Sant’Alfonso sarà una settimana colma di ospiti, di bellezza e di convivialità.

Presenti per l’apertura anche il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola e l’assessore al turismo, cultura e sport Michele Barile.

Una sorpresa inaspettata anche l’arrivo dell’arbitro Luca Massimi che ha apprezzato tantissimo la mostra d’arte.

La settimana vedrà anche la partecipazione di Silvia Jacovitti, la figlia del fumettista, ma anche Luca Salvagno, Edoardo e Silvia Siravo, che saranno ospiti dell’evento culturale sabato. Sono state esposte anche le opere di Siravo assieme con i lavori degli altri fumettisti ed artisti.

Una grande emozione quella vissuta con significativa partecipazione, tra cui molti giovani che hanno partecipato e osservato attentamente tutte le opere. È fondamentale per loro avvicinarsi all’arte, ma anche comprendere l’importanza della memoria di una persona che con la sua vocazione per il fumetto ha gettato nuova luce sul panorama artistico. Sarà possibile visitare tutti i giorni la sala della parrocchia dalle 17 alle 20, fino al 12 marzo.

L’apertura ha attirato non soltanto i residenti del quartiere, ma anche tanti termolesi e molti appassionati del fumetto che non hanno perso l’inaugurazione di questo evento significativo, che ha abbracciato e che ci ha catapultati in un momento di vera bellezza.

Galleria fotografica