Col "Borgo Giusto" cinque bimbi di Difesa Grande alla finale nazionale

TERMOLI. "Borgo Giusto", è quello che viene valorizzato a livello nazionale, per merito dell'insegnante Katia Nestola, con 5 alunni della classe 1^ B della scuola primaria di Difesa Grande, che hanno guadagnato l'accesso alla finale del concorso promosso in provincia di Lucca.

Un percorso di formazione gratuito riservato ai docenti delle scuole secondarie dell’Infanzia e della Primaria.

Il Laboratorio denominato “Borgo Giusto - Laboratorio di Paesologia e Immaginazione Creativa” si inserisce nel percorso di formazione Steam per Docenti nell'area tematica “Arte e creatività digitali” Introduzione L’obiettivo di Borgo Giusto è quello di far vivere a tutti i docenti una duplice esperienza di co-progettazione, unendo l’esperienza formativa dell’Outdoor Learning (mappatura ed esplorazione partecipata di luoghi, in questo caso di un borgo antico situato in provincia di Lucca) con quella del Challenge Based Learning (esercizio di immaginazione creativa per sperimentare soluzioni utili in risposta a sfide e problemi attuali delle società).

Borgo Giusto è così un laboratorio cross-disciplinare che indaga il rapporto tra arte, scienza e territorio per conoscere i luoghi e creare nuove possibili visioni spaziali. Tutti i partecipanti saranno chiamati a mappare con alcuni strumenti innovativi un borgo (geo-mapping), trasformando in modo creativo i dati territoriali raccolti in una produzione artistica contemporanea (future artwork). Il progetto si propone di formare e abilitare community di docenti della scuola dell’infanzia, capaci di generare e diffondere nuove risorse didattiche-innovative anche per studenti più piccoli ed in particolare: educare alla bellezza: stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere/leggere con occhi nuovi il proprio territorio e nutrire l’interesse culturale rispetto al valore estetico del paesaggio. educare all’intelligenza emotiva: ricercare il Genius loci di un territorio, l’unità di paesaggio, l’armonia di forme e materiali con la naturalità circostante e la storia umana. educare alla cittadinanza attiva: mettere al centro del proprio agire l’interesse per il bene comune;

Oggi pomeriggio, alle 15.45 ci sarà il collegamento da remoto coi bimbi che hanno realizzato la bandiera del Borgo Antico. In diretta nazionale eleggeranno il vincitore assoluto, una esperienza che appunto trae spunto dalla partecipazione a Borgo Giusto, sostenuta dalla dirigente Luana Occhionero che ha promosso l'intero progetto, e Nicolino Cannarsa che ha fornito un prezioso contributo.

