Mariangela Iorio «esempio per tutte le donne»

MOLISE. La giornata dedicata alle donne ha riservato un momento speciale, quello dedicato alla psicologa 39enne Mariangela Iorio, che ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale. È stata lei ad essere indicata come “esempio per tutte le donne”, nell’ambito della tavola rotonda ospitata al castello di Gambatesa, nell’incontro della commissione per le Pari Opportunità regionale.

Un momento di confronto che ha visto come tema principale la parità di genere che, purtroppo, qui in Molise ma come del resto in tutta Italia rimane ancora un miraggio.

Basti pensare che in altri stati, le donne hanno diritti che sono riconosciuti, come ad esempio il “congedo mestruale”. Ci sono professioniste donne, avvocati, ingegneri, medici che non riescono ad affermarsi sul territorio. Per emergere bisogna lottare ed essere sempre più brave dei colleghi uomini. Spesso, infatti, le donne che ricoprono un ruolo importante vengono scambiate come segretarie.

Formazione, cultura e servizi. Sono queste le parole d’ordine che sono emerse da questo incontro.

«La presidente della commissione, la dottoressa Angela Di Burra, ha raccolto i contributi delle delegate alle pari opportunità dei comuni del basso Molise. Presenti le componenti politiche del territorio, del volontariato, terzo settore degli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e della formazione» scrive la presidente Lilt Maria Ottaviano.

«Altissima la partecipazione degli intervenuti che hanno rimarcato le lacune relative al mondo lavorativo ed esistenziale della donna, ed anche le proposte emerse hanno evidenziato la debolezza dell’apporto sulle competenze professionali femminili, alla incidenza sui provvedimenti legislativi regionali- prosegue la dottoressa Ottaviano- La Commissione per le pari opportunità regionale necessita di strumenti efficaci per funzionare bene, dal momento che le persone e le professionalità presenti sono motivate e disponibili a contribuire al bene comune delle donne molisane.

L’otto marzo ha visto così una celebrazione degna della giornata di ricordo e di impegno civico e sociale della migliore espressione del femminile più impegnato e non “di vetrina”.

L’incontro è stato anche dedicato alla compianta dottoressa Mariangela Iorio, vice presidente della Commissione, prematuramente scomparsa, donna impegnata e di esempio per tutte noi».

Mariangela è sempre stata una donna attenta, impegnata e forte e, per questo motivo è stata consegnata una targa in suo onore al marito e al figlio, seguita da una lettera.

