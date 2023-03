«Piccoli cittadini crescono», i bimbi dell'infanzia di Ururi scoprono il Comune

URURI. Piccoli cittadini crescono: visita in Comune dei bambini della scuola dell'infanzia di Ururi.

I bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia di Ururi, nel corso della mattinata di ieri, giovedì 9 marzo, hanno avuto occasione di visitare il Comune di Ururi, luogo centrale della vita cittadina e punto di incontro di esigenze sociali, civiche, amministrative e culturali. La visita ha rappresentato la conclusione di un percorso che ha visto anche i più piccoli partecipi e portatori dei valori della nostra Costituzione che, attraverso le loro voci, ha preso vita ed è diventata monito e momento di riflessione per tutti.

Il percorso, culminato con questo significativo evento, ha avuto inizio a partire dalle sezioni della scuola dell'Infanzia di Ururi dove i bambini hanno appreso, con attività ludiche ed esemplificative, il concetto di identità del sé, il significato di identità territoriale, nonché l'intero sistema di regole che accompagna tutti i cittadini in ogni campo del vivere civile.

Le maestre hanno così introdotto loro la Costituzione, dando avvio ad un processo di apprendimento costruttivo e consapevole che tanto ha entusiasmato i piccoli alunni. Infatti, nonostante l'età, hanno subito colto l'importanza del sistema di diritti e doveri e, in questa bella iniziativa pensata ed organizzata ad hoc per loro, si sono messi in gioco recitando alcuni articoli della Costituzione e divenendo emblema di un sano e pulito sistema di valori, nonché monito per gli adulti che troppo spesso fanno appello ai diritti, considerando poco doveri e regole. Infine, a conclusione della mattinata la sindaca Laura Greco ha firmato e validato le carte d'identità preparate dai piccoli e ha regalato loro un utile strumento che guarda al futuro, ovvero un opuscolo che riassume principi, diritti e doveri della Legge fondamentale dello Stato.

I bambini, a loro volta, con fierezza e gioia hanno donato al sindaco un cofanetto speciale, contenente i disegni da loro realizzati, espressione e manifestazione dei diritti di cui si sono fatti portavoce. La mattinata si è, infine, conclusa con la visita degli uffici comunali. Un'esperienza reale e significativa, dunque, che costituirà un ricordo importante e che ha segnato l'inizio del loro percorso di futuri cittadini promuovendo consapevolezza e responsabilità.

Piccoli cittadini crescono ... e con loro cresce la speranza in un mondo migliore, la cui costruzione parte proprio dalla scuola e dalla sua mission educativa e formativa quotidiana.

