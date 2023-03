"Bella per sempre": l'arte valorizza il ruolo della donna nella società

TERMOLI. Una mostra d’arte in municipio sul tema della donna.

Quale tematica migliore che affrontare e parlare dell’importanza della figura femminile, alla luce anche dei tanti femminicidi che avvengono in Italia ogni settimana. Dall’inizio del 2023 ci sono stati venti casi, la maggior parte in ambito domestico, questi sono i dati forniti e aggiornati ad oggi.

L’amore e la morte, l’amore e il possesso per citare alcuni dei temi riguardanti le tele di Antonietta Aida Caruso, che ha allestito una mostra con i suoi quadri in municipio e che rimarranno esposti fino a sabato prossimo.

I soggetti rappresentano delle figure ancestrali: come Apollo & Dafne, Paolo e Francesca e Odisseo e Penelope. Donne della mitologia e dell’epica che hanno attraversato i secoli con le loro storie di vita difficili. Ma tra i colori e le pennellate emerge anche l’abisso della violenza di cui le donne sono ancora oggi delle vittime in tanti paesi del mondo.

La mostra d’arte dal titolo: “Bella per sempre” rappresenta una continuità con l’evento di ieri pomeriggio in sala consiliare in cui è stato presentato anche un libro sul medesimo tema.

L’8 marzo ricorda un dramma che si è consumato nel 1911 a New York in un’industria tessile dove un incendio uccise 134 donne.

Proprio questo ha ricordato durante la sua intervista la Caruso: “È fondamentale parlare di queste ricorrenze, così come di altre date, poiché è una commemorazione di un tragico evento. Questa mostra vuole mettere in evidenza i drammi e le problematiche che vivono le donne, affinché questa giornata sia di riflessione".

“Anche nella scelta dei colori c’è un richiamo alla vita, gli stessi sono un simbolo di forza. I miei quadri hanno l’aspetto un po’ espressionista. Si prende spunto dalla figura ritratta, ma questa diventa qualcosa di astratto nel contesto. Non c’è una narrazione è la forma che parla, da qui i colori pregnanti delle tele.” Così come Antonietta ci ha spiegato.

Presente anche la poetessa Rossella De Magistris che ha recitato dei versi dopo la visita guidata di Antonietta.

Non solo l’inferno dantesco, ma anche altri periodi storici che su una linea del tempo sono collocati lontano dai nostri giorni, ma paradossalmente ancora attuali nella tematica. La figura femminile, la sua volontà nel riscattarsi da una società che per lunghi anni ha esercitato oppressione su di lei. Si è parlato proprio della difficoltà nella vita di una donna, ieri come oggi.

