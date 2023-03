«Portatore sano di felicità», al Maxxi di Roma "100 anni con Jacovitti"

"100 anni con Jacovitti": la presentazione del libro al Maxxi di Roma

TERMOLI. Il noto giornalista Alessandro Giuli è il nuovo presidente del MAXXI di Roma e proprio lui ha tenuto a battesimo, ieri sera, la presentazione del libro dedicato a Benito Jacovitti. Un evento a cui hanno preso parte da Termoli la direttrice del Macte Caterina Riva e l’artista e insegnante Carla Di Pardo, che ringraziamo per il materiale che ci ha fornito.

«Con piacere annuncia questo appuntamento tenutosi nella Sala Carlo Scarpa, sottolineando che per lui è stato un vero piacere immergersi nuovamente nel mondo di Jacovitti, nella forma, nel colore, nel modo espressivo, di Jacovitti, aggiungendo che il colore in Italia non l’ha portato la Rai, ma Jacovitti», ci riferisce la Di Pardo.

«Colorato vitale e mai scontato, auguro a tutti 100 di questi Jacovitti, un grande artista e un grande uomo», queste le parole di Edgardo Colabelli, autore del volume, assieme a Stefano Milioni.

E ancora, «Il Diario VITT, la cosa più bella della scuola, se prendevi un brutto voto, aprivi il diario e ti perdevi nel fantastico e surrealista mondo Jacovittiano e ti passava tutto il malcontento».

Luca Salvagno negli anni ‘90 è stato presentato a Jacovitti proprio da Colabelli, presentandosi con i suoi disegni e così, che Jacovitti, dopo averlo conosciuti, ha ritenuto valido il segno grafico di Salvagno, lo ha instradato, protetto come farebbe un padre con suo figlio e oggi Luca è infatti l’unico “falsario” autorizzato a proseguire il colorato mondo di Jacovitti. Il centenario di Jacovitti è colore è festa, queste le sue parole, la sua arte di trasmettere storie, muove un sentimento di umanità, il rapporto che ha una generazione che ha incontrato Jacovitti, mette in comune in relazione un mondo gioioso. Lo stile di rispetto verso i suoi lettori, è unico, disegnava e a volte completava colorando da solo le due tavole perché era per lui un piacere quello di darsi ai suoi lettori, era preciso e meticoloso, non lasciava nulla al caso. Un grande osservatore, per lui tutto era e diventava un personaggio, l’importanza che aveva lui di curare ogni particolare. È finalmente arrivato il momento di vedere Jacovitti in mostra nei musei e soprattutto qui al Maxxi, un vero e unico maestro del fumetto, ineguagliabile.





Ricordando una sua famosa frase “Vietato cosare”. Paragona Benito Jacovitti a Guareschi con la storia Don Camillo e Peppone. Emozione nel video di Vincenzo Mollica, che ha curato la prefazione e anche la presentazione, che ha citato una delle sue maggiori opere come Kamasultra e tante altre. Quindi, a parlare questa volta è Stefano Milioni lo scrittore che ha scritto 100 anni di Jacovitti con l’aiuto di Edgardo Colabelli e Silvia Jacovitti, sottolineando che il maestro era di grande generosità e anche portatore sano di felicità. Il cantautore Simone Cristicchi racconta come ha conosciuto Jacovitti e infine la figlia Silvia, che oggi sarà qui a Termoli, ha timidamente brindato al padre, insieme a tutti i presenti. I tratti di altruismo e umanità sono stati contrassegnati da grandi applausi e testimonianze di persone che lo hanno conosciuto bene.

Lo stesso libro sarà presentato in Autunno al Macte, in occasione della mostra su Benito Jacovitti, grazie a Silvia Jacovitti e Caterina Riva, direttrice del Museo, in concomitanza della mostra che si terrà anche al MAXXI. Evento in collaborazione con "La Casa del Libro".

Galleria fotografica