Una targa a Giulia D'Aloia, «donna coraggiosa ed eccellente»

CAMPOBASSO. Si concluderà oggi dopo tre giorni a Campobasso l’affollata Mostra d’arte dell’Artista Giulia D’Aloia. Inaugurata l‘8 marzo presso la Presidenza del Consiglio Regionale, per onorare la “Giornata Mondiale della Donna”, l’iniziativa è stata collocata all’interno delle manifestazioni di “Consiglio di Donna”. In questa ricorrenza, che ha visto premiare molte donne della nostra regione molto impegnate nel loro lavoro, l’artista Giulia D’Aloia è stata indicata dalla Presidenza come persona particolarmente rappresentativa.

Il Presidente Salvatore Micone, ha infatti personalmente consegnato all’artista un attestato di merito e una targa. Vi era qui sottolineato che nella società molisana, lei è stata un particolare esempio di donna eccellente, non solo per le qualità artistiche, ma per quella forza, quella determinazione e quel coraggio che contraddistingue tutte le donne della nostra amata regione.

Galleria fotografica