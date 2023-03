Filatelia che passione, William Susi: "Vi spiego come nasce il francobollo di Jacovitti"

TERMOLI. Il francobollo su Jacovitti: una piccola opera d’arte, un grande riconoscimento

Scopriamo ora più tecnicamente cosa c’è dietro un francobollo. Lo chiediamo al termolese William Susi, medico odontoiatra, che coltiva la passione della filatelia fin da ragazzo e le cui collezioni hanno ricevuto medaglie d’oro nazionali e riconoscimenti internazionali.

Dottor Susi, ci parla tecnicamente di questo francobollo?

«Il francobollo è una piccola opera d’arte ed un grande riconoscimento per Jacovitti e per Termoli. Lo scorso giovedì, il 9 marzo 2023, per ricordare il centenario della nascita del grande fumettista termolese, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie “Il patrimonio artistico e culturale italiano” celebrativo di Benito Franco Giuseppe Jacovitti. Il francobollo è stampato in rotocalcografia dall’Ipzs spa (Istituto Poligrafico e Zecca di Stato), con una tiratura di 700.014 esemplari, dal valore facciale di euro 1,20, corrispondente alla tariffa “B”, valida per spedire una cartolina o una lettera fino a g20 in tutto il territorio nazionale, compresi Vaticano e San Marino. Il foglio intero comprende 21 francobolli e 4 vignette senza valore da usare come chiudilettera. Nel passato Jacovitti era stato commemorato dai francobolli di San Marino e da un francobollo italiano da euro 1,00 del 23 ottobre 2009 sui fumetti italiani, emesso per la “Giornata del collezionismo” in occasione del Festival internazionale della filatelia».

Cosa significa l’emissione di un francobollo come questo su Jacovitti?

«L’emissione di un francobollo è un evento molto importante. Alcuni francobolli sono detti commemorativi, perché celebrano un evento storico o una ricorrenza, un’opera d’arte o un luogo geografico, un ente o una associazione oppure una personalità illustre, come è il caso di Jacovitti. Non tutti i personaggi possono essere oggetto di una emissione filatelica. Infatti per essere commemorato su un francobollo, il personaggio raffigurato deve rispondere ad alcuni requisiti: la sua notorietà deve essere largamente riconosciuta; deve interessare un ampio pubblico; deve rispondere a valori morali (non si farà un francobollo su un serial killer, anche se le cronache lo hanno portato all’attenzione della cittadinanza!); non deve essere più in vita. Infatti secondo l’Upu, Unione Postale Universale, l’organismo internazionale che coordina le Amministrazioni postali di tutto il mondo già dalla fine dell’Ottocento, gli unici personaggi viventi che possono essere destinatari di una emissione filatelica sono re, presidenti della repubblica, papi ed altri capi di stato».

Quindi l’emissione di un francobollo non è un evento comune.

«Tutt’altro che comune. Per ogni singolo valore dentellato c’è una legge che ne autorizza l’emissione. Oltre all’iter legislativo c’è un percorso importante e lungo, dal punto di vista sia attuativo, che grafico. Più in generale l’importanza e la dignità del francobollo vengono dal fatto che è una carta valore di stato, al pari della moneta, della cartamoneta, delle marche da bollo e dei titoli di stato. Pertanto ha una ufficialità riconosciuta ed un valore garantito da uno stato sovrano».

Oltre al francobollo sono previsti altri prodotti per collezionisti ed appassionati? «Come per tutte le emissioni italiane, gli altri prodotti filatelici ideati da Poste Italiane sono il bollettino ufficiale a firma del sindaco Roberti, il folder, la tessera filatelica, la cartolina ufficiale, l’annullo primo giorno. In tutta Italia si potrà avere l’annullo Primo Giorno di Emissione (FDC, dall’inglese First Day Cover), ma a Termoli si utilizzerà un annullo primo giorno speciale, dedicato al francobollo appena emesso. Questa emissione su Jacovitti dà quindi importanza alla città di Termoli, già onorata di aver dato i natali all’illustre fumettista».

Dove si potranno reperire?

«Allo sportello filatelico alle poste centrali di Termoli, in via Mario Milano. A volte abbiamo il malcostume tipicamente italiano di parlar male delle strutture pubbliche e di generalizzare. Invece a Termoli possiamo vantare uno sportello filatelico veramente efficiente, tanto che attrae collezionisti anche da fuori regione. Questo grazie alla sua responsabile Antonella Tumini che è sia appassionata che competente di collezionismo. Quando scade il periodo minimo che la legge richiede per la conservazione dei francobolli, mentre la maggior parte degli sportelli filatelici d’Italia manda indietro le rimanenze, Antonella le conserva fino al periodo massimo consentito, anche se ciò comporta maggior lavoro, e per tale motivo vengono collezionisti anche dalla Puglia e dall’Abruzzo.

