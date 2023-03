Plastic Free: Termoli, Montenero e Isernia orgoglio del Molise

TERMOLI. Plastic Free Onlus con i suoi referenti Maria De Gaetano, Jessica Caccioppolo, Giuseppe Fabbiano, Fabio Canosa e Luigi Rutigliano – rispettivamente Referente Regionale, vice Referente Regionale e Referente Provinciale di Isernia, Referente Provinciale di Campobasso, Referente di Termoli e Referente di Filignano – insieme a tutto il team di Plastic Free Molise, esprime con gioia il grande risultato ottenuto insieme ad altri 66 Comuni italiani.

Sabato 11 marzo all’interno della spettacolare cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, nel cuore di Piazza Maggiore a Bologna, si è celebrato il riconoscimento dei Comuni Plastic Free 2023 che si sono contraddistinti nelle opere di gestione dei rifiuti e sensibilizzazione verso la difesa del territorio.

In questa occasione e con grande orgoglio la Città di Termoli ha raggiunto il massimo punteggio, ben tre tartarughe, insieme ad altri tre comuni, quali: Borgo Virgilio (MN), Legnago /VR) e Mogliano Veneto (TV), migliorando l’operato già svolto.

Le città di Montenero di Bisaccia ed Isernia che si sono affacciate per la prima volta in questa kermesse ambientale hanno ottenuto entrambe una tartaruga, a dimostrazione comunque di una solida sensibilità verso queste tematiche e di margini di miglioramento.

L’auspicio, dunque, è che durante questo 2023 i comuni molisani già premiati si impegnino sempre di più in tal senso, con attività ed iniziative in difesa del territorio ed anche in collaborazione con Plastic Free Onlus, e che altri comuni della regione si affaccino verso quest’importante riconoscimento.

Prendersi cura dell’ambiente e del territorio significa prendersi cura di noi stessi.