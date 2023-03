Fuad Aziz, all'istituto Brigida l'artista della pace

TERMOLI. Ieri pomeriggio siamo stati invitati dal professor Lucio Cassone ad assistere, presso la scuola Maria Brigida, a una lezione di Fuad Aziz, artista di origine curda, più precisamente di quella parte del Kurdistan che giace nell’odierno martoriato Iraq.

Fuad è un illustratore, pittore e scultore, favolista. Un uomo d’arte a 360°. Classe 1951, laureato all’Accademia di Belle Arti di Baghdad nel 1974, anni dopo si trasferisce in Italia, a Firenze. Fuad ha saputo navigare, con la sua fantasia, fra due mondi in apparenza distanti e remoti ma in verità, più prossimi di quanto si possa credere.

Fuad ieri come alunni non aveva giovani o adolescenti, ma una nutrita rappresentanza di docenti di vari gradi, che pendevano dalle sue labbra e, soprattutto, dalle sue mani che mostravano loro quello che lui è capace di creare maneggiando un semplice foglio cartoncino colorato con una forbice, raccontando favole di animali che portano in dote sempre una morale sul senso della vita.

Le giornate termolesi di Fuad, oltre ad insegnare le sue tecniche ai docenti e oggi agli alunni più giovani, prevedono anche una visita presso “la casa del Libro” visto che lui è uno scrittore di favole. Un personaggio davvero di spessore. Un’artista versatile, protagonista di numerose mostre personali e collettive e artefice di opere permanenti nelle più disparate città.

Una delle attività predilette dal nostro Fuad è l’illustrazione di libri per bambini e ragazzi con l’esito della pubblicazione per diverse case editrici. L’ultima sua fatica è “Il cacciatore e l’uccellino” (Albalibri, 2013), una fiaba curda da lui raccolta e illustrata. Un testo breve e spiazzante secondo i nostri canoni, sottile, acuto, con immagini sempre ad alto contenuto emozionale. Linee nette e precise e, insieme, colori “esplosivi”, gioiosi, luminosi – senti proprio il sole del Medio Oriente pioverti sulla pelle e nell’anima –, materici e, nel contempo, sognanti. La matita e il pennello di Fuad Aziz, artista della pace, sono poesia pura. Poesia di linee e colori.

Come in quel libro di tanti e tanti anni fa, così antico e fragile da doverne voltare le pagine con un coltello da cucina, così colmo di meraviglie e di eventi come quelli che avevano tracciato le rughe sul volto del nonno, fiumi del tempo, scrigni di ricordi, canyon del Vento. Noi per palare di questo evento abbiamo ascoltato il professor Lucio Cassone.

