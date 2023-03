Suor Angela Manayra Moya ha emesso i voti perpetui

MONTENERO DI BISACCIA. Suor Angela Manayra Moya ha emesso i voti perpetui a Villa Santa Maria.

Una domenica di lode e rendimento di grazie al Signore. A Montenero di Bisaccia, nella casa di riposo "Villa Santa Maria", suor Angela Manayra Moya, dopo aver rinnovato i voti di povertà, castità e obbedienza per sei anni consecutivi, ha emessi i voti perpetui professando i Consigli evangelici davanti alla comunità cristiana.

Villa Santa Maria è una residenza che ospita e si prende cura con amore di molti anziani; operatori giovani e meno giovani prestano qui il loro servizio. Suor Angela, nella sua testimonianza, ha ricordato che da quattro anni vive in questa comunità a contatto con gli anziani e gli operatori, insieme alle consorelle, e proprio qui che ha maturato questa decisione importante.

Durante la celebrazione della santa messa, presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, presenti tante suore dell'Istituto provenienti dalle diverse case, la madre generale, suor Maria Grazia Rosace, quattro sacerdoti concelebranti (don Stefano Rossi, don Giuseppe Caserio, don Claudio D'Ascenzo e padre Emmanuel D'Aulerio). Un'esperienza commovente, densa di significato. Suor Angela, che appartiene alla Congregazione delle Missionarie della Dottrina Cristiana, si è portata davanti all'altare e nelle mani del vescovo e alla presenza della madre generale, circondata dalle consorelle, dal personale di servizio, dalle autorità e il sindaco Simona Contucci, dal paese che ha partecipato a questo momento importante, ha emesso i voti perpetui, suora per tutta la vita.

La celebrazione è stata animata dal coro parrocchiale. Tutti e tutto hanno contribuito a rendere questo momento indelebile nel cuore di ciascuno. Il vescovo ha sottolineato che la "suora è una finestra aperta sul mondo, aperta verso l'infinito" definendo il loro servizio come "testimonianza viva e tangibile di un grande dono del Signore".

Un dono particolare arriva dall'udienza con Papa Francesco alla quale il vescovo ha partecipato nei giorni scorsi e in cui ha chiesto una benedizione per suor Angela. Lui, di tutto cuore, le ha inviato, scrivendo di suo pugno, un biglietto di auguri. A questo si aggiunge la pergamena che hanno chiesto per suor Angela le sue consorelle.

