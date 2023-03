Educarsi alla fraternità: a Larino incontro con l’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani

LARINO. Ci si può educare alla fraternità? E, soprattutto, è possibile farlo tra i conflitti, le paure e le ombre di un mondo che appare sempre più chiuso e senza una rotta comune?

Sono queste le domande che faranno da sfondo all’incontro che si terrà sabato 18 marzo 2023 alle ore 19 a Larino, presso la Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino,” nell’ambito del ciclo di incontri che la Biblioteca ha dedicato quest’anno all’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.

Ospite di eccezione sarà monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, in visita alla Biblioteca Diocesana del centro frentano direttamente dalla Biblioteca Apostolica Vaticana.

«Guardando alla ricca e significativa biografia di Mons. Zani – fa notare don Claudio Cianfaglioni, direttore della Biblioteca Diocesana – ci si rende ben presto conto che egli, da oltre quarant’anni, ha dedicato la quasi totalità del suo ministero al tema dell’educazione, prima nell’Ufficio Scuola della sua diocesi di origine a Brescia, quindi come direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università, e infine per oltre vent’anni nell’allora Congregazione per l’educazione cattolica. Dallo scorso settembre monsignor Zani è stato nominato da Papa Francesco archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa e in questa veste sovrintende a quelle prestigiosissime e storiche istituzioni della Chiesa che sono l’Archivio Apostolico Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vaticana. Sarà, pertanto, un grande onore per tutti noi poter dialogare con lui di educazione e fraternità, e farlo proprio all’interno della nostra piccola Biblioteca Diocesana, che fin dalla sua recente inaugurazione abbiamo desiderato come luogo in cui coltivarsi ed educarsi anche alla fraternità».

L’appuntamento è dunque sabato 18 marzo 2023 alle ore 19 presso la sede della Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” in Via Seminario a Larino.

