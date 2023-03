Verso San Giuseppe, il ricordo di Antonio Barone al salone di "Lambozz"

Antonio Natale: alle radici degli altari di San Giuseppe

TERMOLI. In occasione della festa di San Giuseppe, oltre alla tradizione di “I vetere de san Giuseppe”, abbiamo raccolto anche altre chicche che si ricollegano a questa festività.

Per esempio, quella che ci offre un amico di Termolionline, Antonio Natale di professione parrucchiere o se preferite barbiere. Uno degli storici di Termoli, in via Mario Milano, il mitico Salone di Lambozz’ (Antonio Barone) morto un po’ di tempo fa.





Lambozz’ è stato un gran personaggio, spesso soggetto ad essere citato nei libri della cultura termolese, nelle poesie perché era davvero un caratteristico figlio della termolesità.

Il suo socio Antonio Natale che, già a in occasione del Santo Natale, ci deliziò su Barone con un’altra storia natalizia “A grotte de Lambozz”, oggi ci racconta, con una sua composizione, il cuore generoso del suo ex socio del salone. Proprio in occasione della festività di San Giuseppe ci fa ascoltare la composizione dal titolo “A Feme de Lambozz’”.