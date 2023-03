Slitta al 30 marzo la mostra "Jacovitti Amo" al Castello Svevo

TERMOLI. La mostra organizzata dall’associazione “A’ Paranze” dal titolo “Jacovitti Amo”, per una migliore organizzazione, si terrà da giovedì 30 marzo a sabato primo aprile al Castello Svevo e non nel prossimo week end come precedentemente annunciato.

Saranno esposti tutti gli elaborati e i disegni degli alunni delle scuole elementari realizzati per celebrare il centenario di Benito Jacovitti.

La mostra resterà aperta, nei giorni indicati, dalle ore 17 alle ore 20.

Nelle prossime settimane, invece, sarà organizzata la premiazione finale e una nuova esposizione degli elaborati presso l’auditorium della chiesa di San Pietro e Paolo.