Al via i colloqui di selezione per il Servizio civile universale

GUGLIONESI. Conclusa la fase di candidatura, il comune di Guglionesi ha fissato le date relative ai colloqui per i candidati al bando 2022 del Servizio Civile Universale.

I colloqui di selezione saranno svolti in presenza presso la Sala Consiliare del comune di Guglionesi in via Giandomenico de Sanctis 55.

Progetto: “La Biblioteca: formazione di cittadinanzattiva”

Lunedì 27 marzo

Sede attuativa: comune di Portocannone ore 8.

Sede attuativa: comune di San Martino in Pensilis ore 9.

Sede attuativa: comune di Montenero di Bisaccia ore 10.

Sede attuativa: comune di Ururi ore 11.

Sede attuativa: comune di Guglionesi ore 12.

Progetto: “Una biblioteca per tutti”

Lunedì 27 marzo ore 12:30

Sede attuativa: comune di Campomarino

Progetto: “Gli amici anziani”

Martedì 28 marzo 2023

Sede attuativa: comune di Portocannone ore 8.

Sede attuativa: comune di San Martino in Pensilis ore 9.

Sede attuativa: comune di Montenero di Bisaccia ore 10.

Sede attuativa: comune di Ururi ore 10:30

Sede attuativa: comune di Guglionesi ore 11:30

Progetto: “AnzianiAttivi”

Martedì 28 marzo

Sede attuativa: comune di Campomarino ore 12:30

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. È quindi responsabilità dell'interessato controllare il sito istituzionale del comune di Guglionesi.