Concerto di primavera: sboccia il gemellaggio musicale tra Ardea e l'istituto Brigida

TERMOLI. La musica spalanca tutte le porte, sfonda barriere che paiono granitiche. Questo è il senso del progetto che è stato messo in atto dagli istituti comprensivi di Ardea in provincia di Roma e la “Brigida” di Termoli. Dal mar Tirreno all’Adriatico per “Accorciamo le distanze”.





Il leitmotiv per incontrarsi e mettere in piedi un progetto musicale. L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto e, soprattutto, di crescita per i ragazzi di entrambi gli istituti e così è nata l’idea di un gemellaggio sul tema musicale (Orchestra +Coro).

Questa attività, inserita a pieno titolo nel Ptof, che caratterizza il percorso extracurriculare dell’istituto Ardea I, ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze multidisciplinari, dalla sincronizzazione socio-motoria dei gesti-suono, allo studio e all’approfondimento dei testi poetici cantati. Gli alunni della scuola laziale hanno anche partecipato a un laboratorio di robotica e di realtà virtuale guidati dai ragazzi dell’I.C. Brigida. Un altro obiettivo è stato quello di creare relazioni tra alunni di regioni diverse e regalare loro l’opportunità di conoscere anche luoghi, bellezze paesaggistiche, monumenti e scuole diverse dopo un periodo storico in cui sono venute a mancare occasioni di partecipazione.





La ripresa di questa attività presenta un ricco potenziale di crescita per i ragazzi iscritti al coro, che in questi anni hanno visto mutilata la loro attività; risulta preziosa quindi l’occasione per ritrovare (e ritrovarsi) insieme per condividere la passione per la musica. Un momento di confronto e di aggregazione finalizzato alla realizzazione di due concerti, legati al coro, sia nella scuola che ospita il gemellaggio (IC Brigida) sia in quella che lo ha richiesto (I.C. Ardea I). Ecco che ieri si sono raccolti i primi frutti con il “concerto di Primavera” tenutosi a Termoli presso l’auditorium San Pietro Apostolo, mentre a maggio i ragazzi termolesi ricambieranno la visita.





Abbiamo assistito estasiati all’ottimo lavoro creato in soli due giorni grazie ai docenti di Brigida, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa, Angela Tulipano, Armando Varriano ed Esmeralda Frascatore e a quelli dell’I.C Ardea, il direttore del coro il professor Fabio De Angelis e la professoressa Maria Rosaria Morrone che abbiamo scoperto ha origini di Riccia come anche il consorte il sassofonista di rilievo Francesco Ciocca. Genitori dell’enfant prodige e attrice, di cui ci siamo occupati anche noi di Termolionline, Sara Ciocca, che nonostante la sua giovane età ha già interpretato molti lavori cinematografici e televisivi con registi e cast di attori importanti.





Il Concerto di Primavera, ha estasiato il foltissimo pubblico presente. Tanti brani musicali di successo suonati, cantati e diretti in maniera perfetta a dimostrazione del grado e livello elevato di preparazione che hanno queste scuole. Quella termolese, in materia orchestrale, ormai ha festeggiato le nozze d’argento grazie sempre ai tanti e bravissimi professori passati e presenti che davvero hanno portato questa scuola a livelli di eccellenza nazionale come una tra le pluripremiate.





Ieri sera lo ha ricordato con orgoglio anche il dirigente scolastico il professor Marra «Oggi ho visto due scuole che sono ottime, ma a proposito di gemellaggio, sono entusiasmanti». Presente tra i tanti ospiti anche l’assessore alla Cultura Sport e Spettacolo Michele Barile.

L’ospite d’eccellenza, anche se non fisicamente è stato il compianto Alessandro Di Palma, il professore che ha sempre creduto in questo progetto a 360°. Siamo certi che da lassù sia stato in prima fila ad applaudire i suoi ragazzi e ad abbracciare i suoi colleghi. Noi vogliamo immaginarlo così.

Per una sera i “Tre Tenori” della direzione musicale sono tornati insieme Alessandro, Gianluca e Basso. In poche parole la musica fa questi miracoli.

