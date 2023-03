Il Parlamentino della "Brigida" ospita il senatore Della Porta

TERMOLI. “L’educazione ha due scopi: da una parte forma lo spirito, dall’altra prepara il cittadino”.

È l’incipit di una frase del filosofo e matematico Bertrand Russell, parole da scolpire nell’anima, che l’Istituto comprensivo “Maria Brigida” ha simbolicamente scelto per evidenziare l’importanza della giornata di lunedì 20 marzo, nell’auditorium della scuola di via Cina. Non uno, ma un doppio appuntamento che darà vita alla “Giornata delle Istituzioni”.

Il primo vedrà come relatore d’eccezione l’avvocato Vincenzo Musacchio, presidente e direttore scientifico dell’Osservatorio Antimafia del Molise, che incontrerà – dalle 8 alle 10 – gli alunni delle classi terze.

Alle 11.30 è fissata la cerimonia di insediamento del Parlamentino degli studenti della Brigida, freschi di una meravigliosa visita al Senato della Repubblica, nel corso della quale hanno potuto assistere ad un concerto tenuto in occasione della Festa della Donna nonché ad una serie di interventi calendarizzati nella seduta di mercoledì 8 marzo.

Lunedì, alla Brigida, ci sarà il loro insediamento ufficiale, in qualità di rappresentanti degli studenti eletti nelle scorse settimane dopo un voto democraticamente espresso da tutti gli alunni della scuola Secondaria di Primo grado. E per l’occasione ci sarà un ospite d’eccezione ovvero il senatore molisano, Costanzo Della Porta.