"Come ho vissuto la pandemia da Covid», premiati i vincitori del concorso

TERMOLI-CAMPOBASSO. L’Associazione Aps Salam di Termoli, in collaborazione con Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso e con il Comune di Termoli, con la condivisione dell’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, ha organizzato anche quest’anno il consueto appuntamento con il concorso “COME HO VISSUTO LA PANDEMIA DA COVID19” - EDIZIONE 2022-2023, aperto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado della regione Molise e nato in seguito all’ istituzione formale della Giornata nazionale delle vittime della pandemia da coronavirus, il 18 marzo 2021.

Diversi i lavori pervenuti dalle scuole della regione: racconti, video, poesia e disegni di studenti singoli e di gruppi classe, che hanno evidenziato, con linguaggi comunicativi diversi ma ugualmente efficaci, il vissuto dei giovani protagonisti e delle loro famiglie in quei giorni che difficilmente dimenticheremo. In ognuno di questi lavori la speranza di un ritorno veloce alla normalità l’ha fatta da padrona.

Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta stamattina presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, hanno partecipato gli studenti ed i loro genitori e alcuni docenti.

Erano presenti, oltre agli organizzatori, Europe Direct Molise nella persona della dott.ssa Carmela Basile e l’Associazione Salam APS nella persona della Presidente Hanen Gzaiel, anche l’Assessora alle Politiche sociali e all’istruzione del Comune di Termoli Silvana Ciciola che ha portato i saluti personali e dell’Amministrazione termolese, che ha patrocinato l’evento.

Presenti o in collegamento on line anche i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti. Intervento interessante quello del dott. Fabrizio Mascioli, psicologo, che ha portato la sua esperienza di professionista in quei momenti particolari. A tutti i vincitori le congratulazioni dei presenti e buoni per l’acquisto di materiale didattico.