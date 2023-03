Carmine De Dominicis è campione regionale di neuroscienze

LARINO. Festeggiato proprio come gli antichi generali in trionfo e accolto dal tripudio dei sui compagni con cartelloni, tifo e slogan da stadio, oggi nella classe 3A del Liceo Scientifico F. D’Ovidio, dell’Omnicomprensivo “Magliano “di Larino, è il giorno di Carmine De Dominicis.

Per il secondo anno consecutivo, lo studente si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze e, come già accaduto lo scorso anno, rappresenterà il Molise nelle finali nazionali di Napoli (12-13 maggio 2023), accarezzando il sogno di arrivare a Washington a inizio Agosto 2023 per la fase internazionale.

Un ragazzo di soli 16 anni, fin dall’infanzia totalmente affascinato dal mondo scientifico; una passione viscerale e travolgente che lo studente continua ad allenare guidato e stimolato dai docenti dell’Istituto. Dopo la fase locale svoltasi nei singoli Istituti il 10 febbraio 2023, ieri, 17 marzo 2023, presso l’Università del Molise, all’interno delle attività poste in essere durante la Settimana del Cervello, si è tenuta la fase regionale in cui lo studente, dopo le tre prove sostenute, si è piazzato al primo posto su 27 studenti provenienti dalle Scuole Secondarie Superiori del Molise, con il punteggio di 10/10.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee, una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Gli studenti si cimentano su argomenti quali l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Scopo dell’iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro millennio.

L’evento nasce negli Stati Uniti nel 1998 e attualmente coinvolge più di 50 paesi in tutto il mondo; per l’Italia sono coinvolte più di 220 scuole e 5500 studenti. Promotore dell’evento nazionale è la Società Italiana di Neuroscienze (SINS). Coordinatore locale e promotore dell’iniziativa a livello regionale è l’Università del Molise.

A Carmine De Dominicis i complimenti del Dirigente Scolastico, dottoressa Emilia Sacco, dei docenti e di tutti gli studenti dell’Istituto. A lui inoltre un grandissimo in bocca al lupo per i prossimi step previsti dal percorso delle Olimpiadi, tappa americana compresa, nonché l’augurio di continuare a coltivare quello che da sempre è il suo sogno: “Diventare un neuroscienziato e studiare i meccanismi complessi del cervello e del sistema nervoso”.

Galleria fotografica