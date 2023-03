L'altare di San Giuseppe alla scuola dell'infanzia di Pantano Basso

Fede in crescita

Fede in crescita sab 18 marzo 2023

Altare di San Giuseppe all'infanzia di Pantano Basso: parla l'insegnante Marilena Cappella

TERMOLI. Iniziata la maratona dei “Vetere de San Giuseppe” e, come ormai si ripete dal 1999, da 24 anni iniziamo con quello della scuola dell’infanzia di Pantano Basso facente oggi parte dell’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia”.

La scuola in questo momento si appoggia a quella sita in via Pantelleria.





La docente Marilena Cappella, assieme alle sue colleghe, hanno preparato un altare a tema SanGiuseppe falegname, con un allestimento con arnesi davvero datati nel tempo, tanto da rendere molto similare la scena dei tempi che furono. Alla presenza della dirigente la professoressa Rosanna Scrascia e don Gianfranco Mastroberardino parroco della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo che ha impartito la Benedizione. Tante novità oltre all’Altare, un carretto di dolci tradizionale come a “Pupattelle e u ‘ Cavallucce”, un quadro donato da una suora di clausura termolese in un convento nel Maceratese, un murales con i disegni dedicati ai papà visti dai loro figli. Poi nel pomeriggio proiezione di un video dove si vedrà all’opera maestre e alunni che preparano tutti i lavori per creare l’altare.





Dopo la mattinata di oggi e il pomeriggio di ieri, opportunità di poter visitare l’Altare anche oggi pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30. Nel pomeriggio visitano l’Altare i genitori dei bimbi e anche ex alunni, proiettato il video con il sottofondo musicale e cantato dai genitori. il dottor Giusepp Pranzitelli alla tastiera e il dottor Simone Cataldo alla voce. Hanno fornito il materiale commestibile “Le Delizie del Grano”, “Forno San Giuseppe”, “Gran Forno Pugliese”, “Forno di Celestino” e la Famiglia Trivelli.

Galleria fotografica