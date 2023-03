Disagio mentale, a Termoli si è aperto il confronto tra medici, insegnanti e famiglie

TERMOLI. Disagio mentale, a Termoli si è aperto il confronto tra medici, insegnanti e famiglie. Venerdì 17 marzo, alle ore 16, all’Istituto Alberghiero il convegno di Progetto Itaca gli esperti del Dipartimento regionale hanno illustrato i comportamenti in caso di rischio. Contro i tabù e contro un retaggio culturale che lega il disagio psichico a paure e discriminazioni. Questi i punti centrali dell’attività di Progetto Itaca, associazione che in Molise sta portando avanti numerose iniziative tese ad aumentare la sensibilità verso le patologie della mente e l’inclusività verso chi suo malgrado ne viene colpito. Non solo, perché una delle priorità di Progetto Itaca è la prevenzione particolarmente indirizzata ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado.

Ed è proprio questo il tema che si è tenuto, venerdì 17 marzo dalle ore 16 alle 18 nella sala conferenze dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia in contrada Foce dell’Angelo a Termoli. Durante il convegno sono stati approfonditi il ruolo delle istituzioni sanitarie, ma anche di dirigenti e docenti, oltre che delle famiglie e delle realtà associative. Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Concetta Chimisso e del presidente di Progetto Itaca Molise Antonio D’Aimmo, si è passati alla presentazione di ‘Informazione e prevenzione nelle scuole’, ossia l’iniziativa che l’associazione sta portando avanti da tempo per aumentare la sensibilità dei giovani e delle famiglie verso le patologie mentali. La coordinatrice del comparto scuola di Progetto Itaca Cristina Migliorerò ha illustrato i dettagli del percorso attuato e degli ulteriori passi che verranno compiuti, lasciando poi la parola ad Angelo Malinconico, direttore emerito del Dipartimento di Salute mentale e del Csm, Unità Operativa Complessa della struttura per l’area di Termoli, che ha esposto la sua relazione dal titolo ‘Dìsagio adolescenziale o disturbo mentale? Stagnazione esistenziale e disagio psichico come opportunità di rinnovamento’ e ad Alessandro Gentile, Direttore facente funzioni del Centro di Salute Mentale di Termoli, chiamato a sottolineare il ruolo di questa istituzione rispetto a crisi, sintomi e uso di sostanze attraverso sul suo studio ‘Chi ha paura dello psichiatra cattivo?’.

«Oggi il convegno è tarato su insegnanti e familiari- questo il commento del dottor Malinconico- Nel prossimo mese incontreremo gli studenti. È fondamentale che passi un messaggio contro ogni pregiudizio. Non ho trovato assolutamente difficile lavorare su questo territorio, è un territorio che sa accogliere la diversità e la disabilità. Ho lavorato quarant’anni per questo».

Dopo un breve coffee break è stato il momento di Maria Antonella Perrotta, vicepresidente di Progetto Itaca Molise, e di Antonella Auciello, presidente dell'associazione Incontrarsi, che da più di 20 anni si occupa di salute mentale a Termoli e nel basso Molise. Le due professioniste, attive da sempre nel volontariato, hanno evidenziato l’importanza della sinergia tra associazioni e Centri di salute mentale territoriali. Il pomeriggio si è concluso con un dibattito con la partecipazione attiva di docenti, dirigenti scolastici e familiari degli studenti.

«Questo convegno è un convegno per le scuole ma ancora no per gli studenti. Vogliamo sensibilizzare e informare gli operatori scolastici che hanno visto i loro studenti cambiati, dopo due anni di lockdown, che hanno mostrato anche problemi di carattere mentale. L’informazione è anche prevenzione».