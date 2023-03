Una colonna della famiglia, la festa del papà negli auguri dagli amici di Termolionline

Buona festa del papà a tutti - 3

TERMOLI. Affollato il calendario del 19 marzo in questa domenica termolese, in città si ricorda il quarantennale della visita di Giovanni Paolo II, ma è anche San Giuseppe e conseguentemente la festa del papà.





Non è celebrata come in Svizzera, dove è segnata di rosso, ma rappresenta comunque una ricorrenza significativa.





Un evento caro a tutti noi e a tutti coloro che sono padri, figli e nonni. Perché il papà è la figura più affascinante e dolce che ci sia, simbolo di sicurezza e punto di riferimento per la famiglia. Noi di Termolionline auguriamo a tutti i papà termolesi e non, una buona festa del papà, con una carrellata di messaggi video.