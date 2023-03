«Non dobbiamo mai smettere di trasmettere bellezza e grandi esempi»

Don Benito alla scuola paritaria Campolieti

TERMOLI. Finalmente dopo il lungo tempo di chiusura per causa Covid, la scuola primaria Campolieti, ha potuto riaprire le porte alle giovani famiglie dei bambini, per vivere la benedizione dell'altare di San Giuseppe.

Come da tradizione e in maniera davvero affettuosa e paterna viene fatta da anni dal carissimo don Benito Giorgetta, il quale con parole ricche di significato, insieme al canto dedicato a San Giuseppe da parte dei bambini, ha creato momenti di grande commozione.

L'altare realizzato dagli insegnanti e dai genitori della scuola, ha permesso di ricordare ieri mattina: San Giuseppe Sposo, Padre e Custode della Chiesa. Un momento di convivialità per festeggiare tutti i papà presenti e non.

«Di fronte alle grandi verità noi educatori, non dobbiamo mai smettere di trasmettere bellezza e grandi esempi di paternità come il Padre per Eccellenza di Gesù».

