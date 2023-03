Consegnato il Premio Cultura 2023 all'architetto Luigi Marino

LARINO. Un riconoscimento meritato, quello conferito e consegnato ieri a Palazzo Ducale dall'Istituto Italiano Castelli (sezione Molise) all'architetto Luigi Marino, che ha ricevuto il Premio Cultura 2023.

Una cerimonia a cui hanno preso parte l'architetto Franco Valente, presidente della sezione Molise, l'architetto Lucio Giorgione, vicepresidente e consigliere nazionale, e la professoressa Onorina Perrella, fondatrice e presidente onoraria dell'Istituto Italia Castelli Molise, assieme al sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, che li ha accolti nella sala Freda.

«C'è stato il tempo di visitare anche la chiesa di San Francesco, monumento nazionale, e il centro storico, sfruttando l'occasione per parlare della riqualificazione delle nostre piazze, piazza Duomo e piazza Vittorio Emanuele II, per le quali nel 2020 abbiamo ottenuto un finanziamento a valere sui fondi del Cis Molise per la valorizzazione di tratturi e borghi pari a 3.750.000 euro.

L'architetto Valente fa parte del gruppo di progettazione che si occuperà della riqualificazione, per cui è tuttora in corso anche un concorso di idee. Dall'incontro, dal dialogo tra progettisti locali e non, dallo scambio di visioni nascerà un progetto che, speriamo, porti al nullaosta per l'abbattimento delle casette di fronte all'Episcopio e l'allargamento di piazza Duomo, e che porterà sicuramente il nostro centro storico a un nuovo, antico splendore», ha reso noto il primo cittadino.