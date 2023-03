Un "Parlamentino" a scuola, la "Maria Brigida" diventa un'istituzione

TERMOLI. All'istituto comprensivo Maria Brigida c’è stata la “Giornata delle Istituzioni”, prima seduta ufficiale per il Parlamentino degli eletti, tra gli alunni candidati studenti, dopo un voto democraticamente espresso da tutti gli alunni della scuola Secondaria di primo grado.

A presenziare questa bella novità, in questa scuola da sempre capostipite di novità importanti il senatore della Repubblica italiana Costanzo Della Porta. Prima di lui, a parlare ai ragazzi, l’avvocato e presidente dell’Osservatorio Antimafia in Molise, Vincenzo Musacchio.

La cerimonia di insediamento si è tenuta alle 11:30.

Il Parlamentino, come ha ricordato il dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, è stato sostenuto con grande entusiasmo dal professore Alessandro Di Palma che, purtroppo, non è riuscito a vederne la nascita perché scomparso di recente. Persino pochi giorni prima della sua morte, telefonava allo stesso dirigente per parlare di questo progetto. «Ci sosterrà da lassù» ha commentato il dirigente.

Prima dell’insediamento c’è stato un incontro tra l’avvocato Musacchio e i ragazzi della scuola delle terze classi, con il tema di attualità sulle mafie italiane e quello che ci gira attorno nel mondo del malaffare. Il senatore Della Porta, davanti al Parlamentino, ha espresso soddisfazione per la bella e interessante iniziativa presa dalla scuola.

La prima presidente del Parlamentino della scuola Brigida è la spigliata e molto preparata signorina Camilla Terone, gli altri eletti sono Andrea Caprioli, Giada Colonnetta, Tommaso Di Zillo, Chiara De Cata, Marcello Marzano, Alex Cianciosi, Giulia Palione, Lorenzo Pecorella, Martina Pacucci, Gabsi Wassim, Sofia Caringella, Vincenzo Lombardi, Maria Morelli, Giuseppe Antonio Mascia. La Camera dei sindaci per la scuola primaria è composta da Alessio Carotenuto, Francesco Di Vito, Jonathan Michalek, Riccardo Russo, Giorgia Basso. Per la scuola secondaria, invece, Domenica Amoroso, Emma Petrucci, Emanuele Micco, Marisol Gruosso, Dennis Amoroso, Tiziano Vicanò, Angela Ciavarella, Delia Cordisco, Davide De Filippis, Giulia Emanuele, Alessia Tundo, Aida Spetrini, Anna Plinio, Kristian Gjergji, Alessia Genua, Andrea Albano, Valentina Montesanto.

Oltre ai ministri di questo parlamentino, abbiamo conosciuto anche delle valide colleghe giornaliste agguerrite e ben preparate del Brigitgteam, Giulia, Valentina e Sofia.

Insomma la scuola Maria Brigida, ancora una volta, dimostra di essere un passo avanti ed avere una visuale scolastica lungimirante.

Galleria fotografica