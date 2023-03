Quell’obiettivo che “ti fa svegliare un’ora prima al mattino”

PORTOCANNONE. «Abbiamo trascorso una giornata particolare, come una gita in casa nostra, in compagnia della Masciulli Editrice, la casa editrice abruzzese che ci dimostra che essere curiosi nei confronti della vita, inseguire con perseveranza le proprie passioni, essere fedeli a quell’obiettivo che “ti fa svegliare un’ora prima al mattino”, può essere il segreto di una realtà sempre più soddisfacente». Con questo messaggio, l’assessore alla Cultura del comune di Portocannone, l’avvocato Valentina Flocco, ha battezzato il 19 marzo in paese le “Domeniche Letterarie”. «Abbiamo vissuto una convivialità distesa e allegra, a pranzo, insieme ad Alessio Masciulli e agli autori Cesira Donatelli, Sabrina Galli, Nina Giandomenico, Anna Nozzi, Barbara De Filippis.

Nel pomeriggio abbiamo passeggiato nel borgo di Portocannone e visitato gli Altari di San Giuseppe, dove siamo stati accolti dagli organizzatori per graditissimi momenti di raccoglimento. Ci siamo spostati poi, nelle sale del Caffè Letterario, per leggere e discorrere di “poesia di appartenenza”, spunti autobiografici, racconti ambientati nei luoghi familiari, posti reali o ideali in cui gli autori collocano la propria storia ma all’interno dei quali il lettore può sempre ritrovare tracce della propria esperienza, immedesimandovisi. Quanto la scrittura può essere “terapeutica”?

E quanto, vivendo le esperienze dei personaggi di un libro, riusciamo a trarne utili riflessioni e forme di insegnamento per noi stessi? Ce lo siamo chiesti insieme al Sindaco e a tutti i presenti, vivendo a tratti momenti di profonda commozione, accompagnati in questa esperienza da Alfredo Scogna, alla chitarra. Una bella giornata, le sette ore trascorse insieme sono volate via in fretta, lasciandoci più ricchi di amici e di sorrisi».

Galleria fotografica