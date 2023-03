«Dal mare all'acqua», alla scoperta di fontane e lavatoi

TERMOLI. «Dal mare all'acqua». In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, gli alunni dell'istituto comprensivo Schweitzer saranno alle 10 alla fontana del Nettuno di piazza Sant'Antonio, per un’uscita didattica sul territorio.

«Se si perde il contatto con il proprio territorio si perdono le proprie radici. Conoscere è il primo modo per apprezzare. formare le nuove generazioni, attraverso la conoscenza della Storia, la Cultura e l’Arte attraverso il territorio. Renderli consapevoli.

Nella Giornata mondiale dell'acqua, in questo tour delle Fontane e Fontanelle si parlerà dei lavatoi, del mare, dell’acqua grazie a due esperti: il professor Rocco Cirino Rocco, presidente di Cattedra itinerante di Geografia per la parte scientifico- geografica, e la professoressa Fernanda Pugliese per quanto riguarda la storia, gli aneddoti, le tradizioni, la cultura e l'arte. Il tutto attraverso un'uscita didattica per conoscere e sapere.

Il progetto pluridisciplinare di Scienze Arte e Cultura denominato “Dal mare all'acqua” coinvolgerà le classi 2^ A e 2^ C, referente del progetto sono le docenti Carla Di Pardo, Angela Cordisco e Fabiana Macolino.