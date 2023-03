“Di me sarete testimoni", la 31esima giornata dei Missionari Martiri

TERMOLI. Il 24 marzo 2023 ricorre la trentunesima Giornata dei Missionari Martiri, dal tema: “Di me sarete testimoni" (At 1,8). Di seguito la nota di presentazione a cura dell'equipe diocesana per le missioni: "Il calzante invito di Gesù rivolto agli apostoli, risuona forte ancora oggi in chiunque scelga di raccoglierlo: è l’invito a farsi prossimi, ad imitare il Maestro nella vicinanza a chi sta al nostro fianco, a raggiungere coloro tanto distanti da sentirsi smarriti, ad abbattere i muri del pregiudizio, a soccorrere chi è nel bisogno.

Sappiamo bene che la data coincide con le iniziative organizzate per il 40° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II a Termoli e meglio specificate nel programma della Settimana della fede dal 19 al 26 Marzo 2023, ma non possiamo dimenticare tutti quegli uomini e quelle donne che anche oggi danno la vita per testimoniare la propria fede (Nell’anno 2022, secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 18 missionari e missionarie: 12 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 1 seminarista, 1 laico); E’ importante vivere la Giornata dei Missionari Martiri, ogni parroco ha già ricevuto l’animatore missionario interamente dedicato al 24 marzo e ne può utilizzare il materiale in qualsiasi altra data, che non si accavalli con quanto proposto dalla settimana della Fede, importante è pregare per i martiri del nostro tempo; In occasione del 24 marzo ( o di quando viene deciso di fare il momento di preghiera) vi invitiamo ad unirvi nella preghiera per tutti i missionari, in particolare per coloro che hanno perso la vita e, se possibile, al digiuno, offrendo il sostitutivo di un pasto, come contributo a sostegno del progetto in favore dei giovani di Haiti che desiderano riscattare la propria vita e costruire un domani migliore".

Al seguente link è disponibile il materiale per la preghiera, adorazione, via crucis ecc e sul sito: Fondazione Missio– anche dei video per l’animazione della giornata.