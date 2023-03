“La magia del mare e degli alberi"

TERMOLI. La classe terza di Pantano Basso dell’Istituto Comprensivo Bernacchia è stata ospite del progetto “La magia del mare e degli alberi" voluto fortemente dai Lions Club Termoli Host.

A pianificare la lezione il Presidente Lucchese con i soci Maria Rossi e Amelia Silvestri in una lezione propedeutica a quella di sabato 25 in cui i giovani allievi metteranno in pratica i frutti raccolti nella giornata odierna. Fanno parte del progetto la Banca Mediolanum, l’Istituto Schweitzer di Termoli, la Fidapa ed Ambiente Basso Molise oltre che Lions Club Termoli Host.

Galleria fotografica