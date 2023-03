Dal mare all'acqua: si "riscoprono" le fonti termolesi

TERMOLI. «Dal mare all'acqua». In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, gli alunni dell'istituto comprensivo Schweitzer si sono ritrovati ieri mattina, alle 10, davanti alla fontana del Nettuno di piazza Sant'Antonio, per un’uscita didattica sul territorio.

La Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il tema di quest'anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Anche Termoli ha partecipato fattivamente a questa giornata con gli alunni delle classi 2^A e 2^C dell’istituto comprensivo Schweitzer con le professoresse Carla Di Pardo, Angela Cordisco e Fabiana Macolino. Dal mare all’acqua, fontane, fontanelle e lavatoi di Termoli tra arte e cultura.





A parlare ai ragazzi due ospiti di spessore, il professor Rocco Cirino, presidente emerito di Cattedra Itinerante di Geografia e Fernanda Pugliese professoressa e studiosa del territorio.

La giornata ha visto mettere in atto un progetto interdisciplinare di educazione civica, tour della città, tra scienze e arte, favorito anche da un clima decisamente primaverile. La problematica idrica è un problema serio che coinvolge l’umanità intera e che in futuro davvero per potersene accaparrare quantità eque per la sopravvivenza potrebbe essere motivo di conflitti sicuramente pericolosi.

